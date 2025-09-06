La Capital | Ovación | Atlético del Rosario

Atlético del Rosario buscará desprenderse en su visita a Pueyrredón en Villa La Ñata

Plaza Jewell, que lidera el torneo de Primera A de la Urba, buscará seguir sumando para ascender directamente al círculo mayor del rugby porteño

6 de septiembre 2025 · 06:15hs
Atlético del Rosario se presentará este sábado en Villa La Ñata para medirse con Pueyrredón. 

Falta poco, muy poco, para que finalice la fase clasificatoria del torneo de Primera A que organiza la Urba (Unión de Rugby de Buenos Aires), certamen que se puso al rojo vivo en cuanto a los equipos que pretenden subir a la máxima categoría del rugby porteño.

Uno de los equipos que está en ese lote es Pueyrredón (4º 57 puntos), el rival que este sábado recibirá a Atlético del Rosario (1º, 68 puntos) por la 21ª fecha.

Atlético del Rosario se presentará Villa La Ñata, en Tigre, tratando de conseguir un triunfo que lo siga ubicando en el lugar de privilegio ya que de esa manera conseguirá el ascenso directo sin tener que pasar por el repechaje. Como antecedente inmediato entre ambos, en el partido de ida disputado en el pasaje Gould el pasado 10 de mayo, se impuso el conjunto de José Orengo por 50-32.

Para asumir este compromiso, Atlético del Rosario alistará a Agustín Fernández, Matías Malanos y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Ignacio Sapino, Santiago Casals y Lucas Malanos; Felipe Nogués y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro De Haro, Tomás Malanos y Valentino Aime; Martín Elías.

En el resto de la fecha se medirán: Olivos v. Pucará, Lomas v. San Albano, Deportiva Francesa v. Champagnat, San Andrés v. Hurling, Universitario de La Plata v. San Cirano y Los Matreros v. Curupaytí.

Top 12 Copa Banco Macro

Por el Top 12, donde está en juego la Copa Banco Macro, en tanto, uno de los encuentros destacados será el que sostendrán SIC y Belgrano, que puede confirmar al primer clasificado para las semifinales del torneo.

En tanto, Regatas y CASI se verán las caras en Bella Vista, Los Tilos y CUBA harán lo propio en Barrio Obrero y habrá clásico entre Hindú y Buenos Aires. La fecha se completará con Newman v. La Plata y San Luis v. Alumni.

