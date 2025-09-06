La Capital | Turismo | Viajes

Tres décadas de viajes, vocación y atención personalizada

Con 32 años de trayectoria en Bahía Blanca, la agencia Rangiroa Turismo se distingue por la cercanía con sus clientes y por un trato personalizado.

6 de septiembre 2025 · 11:53hs
La agencia de viajes

La agencia de viajes, Rangiroa Turismo, está ubicada en Bahía Blanca y ofrece una variedad de servicios tanto para turismo nacional.

Desde su nacimiento en 1993, Rangiroa Turismo es parte del entramado turístico de Bahía Blanca. Con una historia que arrancó luego de la experiencia en la reconocida Ventimiglia Viajes, la agencia fue creciendo con una premisa clara: acompañar a cada pasajero en todo el proceso del viaje.

A lo largo de 32 años de trabajo continuo, el equipo mantiene intacta su vocación por brindar un servicio cercano y personalizado, mientras suma herramientas tecnológicas y adapta sus propuestas a los nuevos perfiles de viajeros.

—¿Cuántos años tiene la empresa?

Este año cumplimos 32 años. Inauguramos en noviembre de 1993.

—¿Cómo comenzaron?

Comenzamos luego de haber trabajado en Ventimiglia Viajes, una agencia muy reconocida en Bahía Blanca que ya no existe. Esa experiencia fue clave para lanzarnos con nuestro propio proyecto.

—¿Dónde están ubicados?

En la ciudad de Bahía Blanca.

—¿Qué los distingue de la competencia?

El trato personalizado. Acompañamos a cada pasajero desde el momento en que empieza a pensar su viaje hasta que regresa. Estamos en contacto permanente y eso marca una diferencia.

—¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Ofrecemos todos los servicios que Free Way tiene disponibles. Conocemos bien la plataforma y trabajamos mucho con hoteles, traslados y combinaciones que nos permiten armar paquetes a medida, que es el formato más habitual entre nuestros clientes.

—¿Cuál es el destino preferido por sus clientes en la actualidad?

Es bastante variado. Los más elegidos siguen siendo el Caribe, Brasil, Europa y los cruceros.

—¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge entre sus clientes?

No hemos notado grandes cambios. En general, seguimos recomendando los destinos que mejor se adaptan al perfil de cada pasajero, y ese sigue siendo nuestro enfoque principal.

—Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Nuestro objetivo es seguir trabajando con la misma dedicación que siempre. Continuar con la atención personalizada es nuestra prioridad, y eso implica sostener el vínculo cercano que tenemos con quienes nos eligen.

—Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Que les apasione lo que hacen. Es una profesión hermosa, pero exige mucha dedicación. Hay que estar disponible prácticamente todos los días, porque siempre hay pasajeros viajando en distintos lugares del mundo. Además de compromiso, se necesita entusiasmo y formación constante.

—¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

La pasión que siento por esta actividad, que ejerzo desde 1980. Esa vocación sigue siendo el motor.

—¿Algo que quiera agregar?

Veo con entusiasmo que en Bahía Blanca está ingresando mucha gente joven al sector. Es algo muy positivo: aportan una mirada nueva, sobre todo en el uso de redes sociales y tecnología. Es otra generación, con otro enfoque, y está bien que así sea. Quienes tenemos más años en el rubro seguimos acompañando desde la experiencia.

