La Capital | Política | LLA

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Encabezarán, junto a la jefa del partido en la provincia, Romina Diez, una convocatoria que tendrá a Rosario como epicentro

5 de septiembre 2025 · 15:14hs
Romina Diez

Foto: Archivo / La Capital.

Romina Diez, Agustín Pellegrini y Karina Milei.

En plena tormenta política por el escándalo de las presuntas coimas que toca a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en La Libertad Avanza (LLA) de la provincia decidieron activar este sábado la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo con una convocatoria denominada "SantaFest", que tendrá a Rosario como epicentro.

La cita vespertina en el salón Vista Río, ubicado en la costanera rosarina (Puerto Norte), oficiará de presentación pública del primer candidato a diputado nacional de LLA de Santa Fe, Agustín Pellegrini, y los demás integrantes de la lista. La entrada al evento es libre y gratuita, aunque hay que inscribirse en un link de una plataforma de tickets.

La convocatoria al "SantaFest"

La movida fue promocionada en redes sociales a través de un afiche que refleja a los cinco primeros candidatos a la Cámara baja rodeando a la diputada nacional y jefa del partido en la provincia, Romina Diez.

En ese sentido, la actividad parece emular a "La Derecha Fest", una convocatoria realizada un mes atrás en Córdoba, que contó con la presencia del presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1963627404200448088&partner=&hide_thread=false

La movida rosarina contará con dos referentes nacionales, uno de los cuales tiene presencia local: Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón (fue candidata a convencional constituyente por el departamento San Lorenzo), la pareja de influencers cercana a Milei.

Rolón y Gutiérrez serán oradores en el evento, al igual que Pellegrini y sus pares de lista Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera y Germán Pugnaloni. El cierre del acto correrá por cuenta de Diez.

Pellegrini es uno de los operadores más allegados a la jefa del partido en la provincia y cultor del perfil bajo. Su nominación es toda una apuesta a la tracción que puedan ejercer la figura de Milei y el sello violeta.

La campaña y el contexto

De ese modo, LLA de Santa Fe pone primera en una campaña que estará surcada por los supuestos audios que involucran a la secretaria General de la Presidencia.

Un clima, potenciado por el complejo devenir de la economía, que no luce propicio para las pretensiones mileístas para los comicios de medio término, que actualizarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso.

Noticias relacionadas
Organizaciones que trabajan con discapacidad también se movilizaron en Rosario. El Senado rechazó ayer el veto del presidente Milei..

Emergencia en discapacidad: "La ley es de cumplimiento obligatorio"

Este viernes el plenario de la Convención Reformadora definirá si Santa Fe tiene o no religión oficial. 

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria para “frenar” al modelo libertario.

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti. 

Horacio Rosatti afirmó que la Corte "siempre defenderá la libertad de expresión"

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano
Ovación

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Ovación
Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo
OVACIÓN

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas