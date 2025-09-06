La Capital | La Ciudad | Juegos Odesur

Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Se viene el cerramiento del playón de la plaza de las Ciencias y la construcción del Estadio Multipropósito Arena y el microestadio del predio Jorge Newbery

Carina Bazzoni

6 de septiembre 2025 · 08:45hs
El edificio del Microestadio Parque Independencia se ubicará en el predio de Ovidio Lagos y Dante Alighieri.

Con la apertura de sobres de la licitación para la construcción de la cubierta de las canchas de básquet 3x3 del parque Independencia, prevista para el próximo viernes (12 de septiembre), la provincia completará las obras de infraestructura deportiva que se levantarán en Rosario de cara a la realización de los Juegos Odesur 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre del año próximo.

La cubierta del llamado Paseo XXI se construirá en el extremo suroeste del parque Independencia, en la plaza de las Ciencias. Será una cubierta en galería, que permitirá la competencia de básquet 3x3 y la práctica de diversas disciplinas deportivas tipo urbanas. La obra tiene un presupuesto oficial de mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 240 días. La apertura de sobres de la licitación está prevista para el viernes 12 de septiembre.

De esta forma, a un año exacto para el comienzo de los juegos suramericanos, la provincia completará el grueso de la infraestructura deportiva que demandará la realización de la competencia en Rosario, una de las tres sedes que tendrá la competencia en la provincia, las otras son la capital provincial y Rafaela.

>> Leer más: Juegos Odesur 2026: comenzó la construcción del estadio cubierto en el ex predio de la Rural

Obras para los Juegos Odesur

Además del cerramiento del playón de la plaza de las Ciencias, en el parque Independencia ya comenzó la construcción del edificio para el Estadio Multipropósito Arena, en el predio de la ex-Sociedad Rural, y el microestadio del Estadio Municipal Jorge Newbery.

Mientras que en el predio de zona sur donde hasta hace quince años funcionó el Batallón 121, en Lamadrid y Ayacucho, ya está en marcha la ejecución del Centro Acuático Provincial.

De acuerdo a estimaciones de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), el evento convocará a más de 4.000 atletas, de 15 países, referentes de 57 disciplinas deportivas. La inversión total prevista por la provincia en infraestructura para los juegos asciende a 90 millones de dólares.

Según destacó Julián Galdeano, titular del Comité Organizador Local (COL) de los juegos, la competencia dejar{a un importante legado deportivo. "La ciudad tendrá una intervención en infraestructura deportiva importantísima" y apuntó que no se limitará a nuevos estadios, "sino también incluirá la mejora de clubes como Provincial, Gimnasia y Esgrima, NOB, Jockey Club y Rosario Golf Club". En GER, por ejemplo, se climatizará la pileta y se construirán vestuarios; en tanto en NOB y Provincial se mejorarán las instalaciones de los estadios cubiertos.

Uno por uno

El parque Independencia será el centro neurálgico de la competencia. Allí, hace dos meses comenzó la construcción del estadio multipropósito con capacidad para albergar 6 mil personas.

El Estadio Arena se construirá dentro del predio de la ex-Rural, lindero a las instalaciones del Estadio Municipal jorge Newbery. El recinto está pensado como una nave de 6.000 metros cuadrados y 1.500 metros cuadrados de edificios anexos en su interior. Además, se proyecta la ejecución de una tribuna en segundo nivel, con capacidad para 1.000 espectadores, dejando previstas instalaciones para la ejecución de tribunas fijas en el futuro.

Como espacio libre para el desarrollo de las actividades, se prevé un espacio de 3.500 metros cuadrados dispuesto para que, en formato formato flexible, se puedan instalar distintas disciplinas, como a su vez instalaciones provisorias para espectadores. El edificio permitirá contener a unas 1.000 personas sentadas en tribunas y 5.000 de máxima distribuidas en el espacio libre.

>> Leer más: Avanza la licitación para construir el Centro Acuático Provincial en el exBatallón 121

La licitación

Los sobres de la licitación para la construcción del estado se abrieron en abril de este año. La obra tiene un presupuesto oficial de 12 mil millones de pesos. A la convocatoria se presentaron doce empresas y se presentaron doce empresas.

El 8 de mayo pasado, los trabajos se adjudicaron a la firma Depaoli y Trosce Srl, que valuó la obra en 11.200 millones de pesos y se comprometió a entregar el nuevo edificio en 360 días.

El edificio del Microestadio Parque Independencia se ubicará dentro del Estadio Municipal, sobre las calles Ovidio Lagos y Dante Alighieri.

Contará con una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados. El aforo total previsto es de 2.460 personas (2.400 sentadas en tribunas y 30 en palcos) con 30 posiciones para prensa, pudiéndose agregar 400 plazas en caso de disponer tribunas eventuales, elevando la capacidad a 2.800 personas. Además, contará con 16 cabinas de transmisión para dos personas cada una en zona alta.

Al concurso de precios para la ejecución de las obras se presentaron siete empresas. Los trabajos fueron valuados en $9.200 millones y el plazo de ejecución se estimó en 365 días. La ejecución quedó a cargo de AC Ingeniería Srl, quien cotizó la obra en 7.800 millones de pesos.

Centro Acuático en el Batallón 121

En tanto, el Centro Acuático Provincial se construirá en el predio del ex Batallón 121, delimitado por las calles La Bajada, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires e Ibáñez. Incluirá una piscina olímpica cubierta para nado y otra al aire libre para saltos ornamentales, además de vestuarios, gradas, sanitarios, salas técnicas y espacios auxiliares. Ambas piscinas estarán conectadas por un patio central de acceso, que organizará ingresos y alojará la sala de máquinas con calderas, bombas, cisternas y demás equipos técnicos.

El pasado 22 de mayo llevó a cabo la apertura de sobres para la construcción de las piscinas que tienen un presupuesto oficial de $ 12.894 millones y un plazo de ejecución de 365 días. Seis empresas mostraron su interés en ejecutar la obra que se adjudicó finalmente a la unión de empresas formada por Mundo Construcciones y Pirámide Constructora, que cotizó los trabajos en 14.700 millones de pesos.

