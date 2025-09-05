Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Paul Aron hizo la primera práctica en Monza con el Alpine de Franco Colapinto, que tomará el mando en la FP2. Cómo terminó respecto a Pierre Gasly.

Paul Aron, en el Alpine de Franco Colapinto en Monza. El argentino corre el domingo el GP de Italia.

Paul Aron tomó el mando del Alpine de Franco Colapinto y participó de las primeras prácticas libres para el GP de Italia en Monza . Y finalizó último, a 5 décimas del compañero del argentino Pierre Gasly. Las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, adelante.

Aron venía haciendo un trabajo prolijo con gomas medias, hasta que antes de la media hora al ingresar a la curva 4 hizo un trompo completo tras pisar apenas afuera, por lo que perdió totalmente la cola del Alpine.

Por fortuna para el estonio pudo volver sin daños, pero ya con gomas de clasificación no pudo destacarse, al punto que finalizó último, el único a más de dos segundos de la punta y a medio segundo de Gasly, que finalizó 18°.

Precisamente, los Alpine mostraron en una práctica extraña que sufren con el motor en las largas rectas de Monza. Y lo curioso del entrenamiento fue que no hubo tanta diferencia entre los tiempos de vuelta con gomas medias y blandas en general.

Franco Colapinto debía "prestar" el segundo auto de Alpine antes de fin de año, tal como lo estipula el reglamento. Y el equipo decidió hacerlo en el mejor lugar posible, donde el argentino tenía menos que perder, ya que es el primero de los que vendrán en que ya corrió en F-1 y donde lo hizo en muchas categorías.

Así como Jack Doohan le cedió el auto a Ryo Hirokawa en el GP de Japón, ahora le tocó a Colapinto. Las próximas dos veces deberá hacerlo Pierre Gasly, y solo en una podrá subirse Aron. Es que el piloto reserva de Alpine fue cedido a Sauber en Silverstone y Hungaroring, ya que el equipo suizo no dispone de uno.

En Silverstone, con el Sauber, Aron terminó detrás de Colapinto y delante de Gasly, mientras que en Hungría solo dio 9 vueltas porque el auto de Nico Hulkenberg tuvo una falla en la unidad de potencia. Así que la de este viernes fue la tercera vez y puede tener una cuarta.

Además de Colapinto, el líder Oscar Piastri tampoco participó y le cedió el McLaren al irlandés Alex Dunne, que poco pudo destacarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1963945244782743587&partner=&hide_thread=false FP1 CLASSIFICATION



Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Todo lo que pasó en el inicio de Monza

Aron salió con medias a pista por primera vez con el Alpine y marcó un tiempo razonable de 1m 24,182s, apenas detrás del que señalaría enseguida Gasly (1m 24,004s), por delante de Liam Lawson, Kimi Antonelli, Dunne, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.

Claro que enseguida bajarían mucho la referencia, como Lewis Hamilton con 1m 22,235s y enseguida su compañero Charles Leclerc, en 1m 22,021s, por lo que el estonio rápidamente quedaría a más de 2 segundos.

Enseguida Aron bajaría su tiempo a 1m 22,935s y sería más rápido que Gasly, por 86 milésimas, al tiempo que Alex Albon señalaría 1m 21,479s, con goma dura.

Verstappen bajaría a 1m 21,166s y Aron, después de dos vueltas de enfriamento, mejoraría unas décimas: 1m 22,565s.

Albon volvería a tener el uno, con 1m 21,073s sobre los 15 minutos de un entrenamiento donde todo el mundo estuvo en pista. Y Gasly mejoría a su compañero por dos décimas: 1m 22,317s, siempre lejos de la punta.

Entonces, el francés estaba a 1,566s de la punta que volvía a ser de Verstappen (1m 20,751s), con gomas medias. Los Alpine, 17° y 19°, con Aron a 1,814s.

Aron volvió a abrir vuelta rápida siendo más lento en el primer sector y al llegar a la curva 4 hizo un trompo completo tras tocar las ruedas derechas un poco afuera. Fue el primer incidente en Monza, pero pudo retomar y por primera vez se fue a boxes.

Gasly mejoría algo antes de volver a los pits, con 1m 22,210s.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1963933631421808953&partner=&hide_thread=false Aron dips a wheel on the grass at the second chicane and goes spinning, but he's on his way again without any damage done #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/lfLoSjzh4o — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

La última media hora, a probar clasificación

Alex Dunne fue el primero en salir con gomas blandas con el McLaren de Piastri. Y el resto le fue siguiendo. El irlandés marcó 1m 21,606s y Verstappen haría el uno, con 1m 20,692s, apenas una décima más rápido que su tiempo con medias, y solo 2 décimas más veloz con Carlos Sainz, con duras. El campeón se quejó de falta de agarre.

Varios no pudieron mejorar con blandas, como Antonelli y Bearman, mientras que Leclerc y Norris directamente abortaron sus primeros intentos con blandas. Albon, el inglés e Isack Hadjar, por ejemplo, excedieron los límites de pista y tocaron la leca.

Por eso sacaron la bandera roja, para limpiar la leca en la curva 2, a 24 minutos del final. En estos casos, el tiempo que se pierde no se recupera.

Por eso se perdieron unos 7 minutos en la limpieza y al volver Gasly casi se lleva un Williams puesto, que venía a baja velocidad en la trazada de una curva a máxima velocidad. Por eso abortó su primer intento con goma nueva.

En el primer intento de Sainz con gomas blandas fue más lento que su propio registro con duras.

Gasly volvió a abortar su intento rápido, al punto que Aron superó el tiempo que había hecho el francés con medias, apenas por 11 milésimas: 1m 22,199s.

En ese momento los tifosi enloquecieron con el tiempo de Leclerc: 1m 20,286s, que dejaría a los Alpine a casi dos segundos.

Gasly subiría un poco en su primer tiempo con goma blanda: 1m 21,792s, a 1,506s del monegasco y se iría a boxes para volver enseguida. Aron, último, se ubicaba a 1,913s.

El estonio haría un nuevo intento pero aunque mejoría algo, 1m 22,153s, no pudo salir del último lugar, a 1,867s de Leclerc, y a 5 décimas exactas de su compañero de Alpine que finalizó 18°, mejorando un poquito en el último intento, en 1m 21,653s.

Aron haría un intento más muy alto (1m 23,704s), mientras que Hamilton marcaría lo mejor (1m 20,117s), dejándolo a 2,036s, con Gasly a 1,536s. La sesión la finalizó sin poder destacarse y con un trompo completo en el medio.