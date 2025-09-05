La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Corre Franco Colapinto: días y horarios de prácticas, clasificación y GP de Monza

Tras la buena performance en Países Bajos, los pilotos y las escuderías se dan cita este fin de semana en Italia, en el lugar donde el argentino debutó con Williams en 2024

5 de septiembre 2025 · 08:19hs
Colapinto correrá en Monza con Alpine

Colapinto correrá en Monza con Alpine, el circuito donde debutó en 2024 con Williamos y donde ganó en otras categorías.

Franco Colapinto vuelve este fin de semana a las pistas. Tras su buena performance en Países Bajos, donde estuvo muy cerca de la zona de puntos, el piloto argentino correrá en el circuito de Monza, uno de sus preferidos.

El Gran Premio de Italia será la carrera número 16 del año y es un circuito donde el pilarense tiene buenos antecedentes. Es donde debutó en 2024 con Williams cuando subió a la máxima categoría. El primero de septiembre del año pasado, Colapinto se subió al monoplaza de Williams y con muy poca preparación logró el puesto 12. En unos días estará de regreso, aunque ahora con los colores de Alpine.

La cita del fin de semana es una buena oportunidad para Colapinto, ya que además es uno de los trazados que conoce hace varios años, porque lo corrió en otras categorías e incluso ganó. El argentino busca sumar sus primeros puntos con la escudería francesa luego de su buen desempeño en Zandvoort.

>> Leer más: La mejor de Franco Colapinto, que ya está en los escapes de Pierre Gasly y hasta lo deja expuesto

Las nueve carreras de Colapinto en Alpine

Después de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto regresó este año para correr con Alpine e hizo su debut en Imola, donde quedó 16º, luego pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el puesto 14, pero terminó otra vez en el 15. Colapinto tuvo dificultades con las rectas, que implican gran dificultad para el A525, que mostró poca potencia en las últimas carreras. El argentino puso entonces su energía en Silverstone. Y si bien mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

image (94)
Vista al frente. Franco Colapinto y el desafío de volver a los primeros planos en la Fórmula 1, ahora en Alpine.

Vista al frente. Franco Colapinto y el desafío de volver a los primeros planos en la Fórmula 1, ahora en Alpine.

>>Leer más: Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

En la última cita, el GP de Zandvoort, Colapinto tuvo un gran desempeño y terminó en el puesto 11. El pilarense incluso superó a Gasly en la pista e hizo la cuarta vuelta más rápida del circuito. Estuvo muy cerca de tener un punto y ubicarse décimo pero algunas desinteligencias en la comunicación de Alpine lo perjudicaron.

El GP de Monza

El trazado actual pertenece al año 2000 y cuenta con un total de 11 curvas. Su silueta con forma de L es inconfundible y esconde un recorrido muy rápido con velocidades punta que superan los 330 km/h.

La otra característica de Monza son sus chicanes, llamadas variantes, en las que los pilotos deben frenar desde velocidades punta hasta ritmos inferiores a los 100 km/h. Una de estas chicanes es la variante del Rettifilo, al final de la recta de meta, y que siempre ha dejado la piel de gallina a los aficionados tras apagarse el semáforo de salida.

La curva más famosa de Monza es la Parabólica, último giro antes de la recta de meta. Su forma recuerda al viejo óvalo de Monza, situado prácticamente detrás de la curva. Apurar la Parabólica frenando lo mínimo posible es fundamental para ganar aquí.

Los días y horarios del GP de Monza

Este fin de semana será el turno del Gran Premio de Monza, Italia, que se podrá ver con el plan premium de Disney+.

Viernes 5 de septiembre: primera práctica a las 8.30, segunda práctica a las 12

Sábado 6 de septiembre: tercera práctica 7.30 y clasificación a las 11

Domingo 7 de septiembre: el GP largará a las 10

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

