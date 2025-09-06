La Capital | Turismo | Miami

Frente al mar y con estilo: la experiencia de alojarse en Miami como en casa

En el corazón de Miami Beach, New Point ofrece una propuesta versátil: departamentos totalmente equipados con servicios de hotel y acceso directo a la playa.

6 de septiembre 2025 · 11:53hs
New Point Miami ofrece un complejo de aparts de playa perfectos para disfrutar lo mejor de la East Coast.

New Point Miami ofrece un complejo de aparts de playa perfectos para disfrutar lo mejor de la East Coast.

Con sus playas de aguas cálidas, centros comerciales descomunales, barrios artísticos, gastronomía diversa y una vida nocturna vibrante, Miami se consolida como uno de los destinos internacionales más buscados por los viajeros de todo el mundo. Solo en 2024, la ciudad recibió más de 28 millones de visitantes, según datos del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, con un 45% provenientes de América Latina.

En ese contexto, encontrar una opción de alojamiento que combine ubicación privilegiada, independencia y servicios de calidad es clave para disfrutar de una estadía a medida. En New Point Miami, esa propuesta se convierte en realidad.

Ubicado sobre la icónica Collins Avenue, frente al mar y con bajada directa a la playa, New Point redefine la experiencia de hospedarse en Miami Beach. Se trata de un complejo de departamentos completamente equipados, con comodidades de hotel y una atención personalizada que busca hacer sentir al huésped como en casa, sin renunciar al confort.

Desde escapadas cortas hasta estadías prolongadas, pasando por viajes familiares o con amigos, cada unidad está diseñada para brindar funcionalidad, estilo y vistas privilegiadas. Con capacidad para hasta seis personas, los departamentos se presentan en tres categorías: Studio, Duplex y Penthouse, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de viajero.

006-002-HOTEL-MIAMI-001

Las comodidades también suman valor: acceso directo a la playa, valet parking, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas dentro del complejo y recepción 24 horas. A eso se suma el servicio de playa, con sombrillas y toallas disponibles, que aporta un toque de comodidad extra al disfrute junto al mar.

>> Leer más: Viajar es más fácil: cómo la inteligencia artificial simplifica cada etapa del viaje

Además de su propuesta de alojamiento, la ubicación estratégica convierte a New Point en un punto de partida ideal para explorar los múltiples atractivos de Miami: arte, cultura, compras, entretenimiento y gastronomía se combinan en una ciudad que siempre tiene algo nuevo para ofrecer.

Hotel Miami

Para quienes buscan una forma de hospedaje versátil, confortable y con el sello local, New Point Miami ofrece una alternativa diferente, con todos los beneficios de sentirse en casa y la garantía de un servicio hotelero de primer nivel.

Con el mar de frente y el confort asegurado, New Point Miami propone una forma de viajar que combina libertad y bienestar, en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

Más info:

006-005-HOTEL-MIAMI-004
Noticias relacionadas
El avistaje de ballenas en Puerto Madryn ofrece beneficios exclusivos para los viajeros.

Más ballenas que nunca y descuentos para verlas de cerca: la propuesta de Puerto Madryn

Estas barreras permiten retener el sargazo u otras algas mientras que dejan pasar el agua a través suyo mediante su red.

Barreras flotantes para proteger el paraíso: el Caribe lucha contra el sargazo

También conocida como la isla mágica. Florianópolis ofrece paisajes selváticos, playas extensas y un centro con mucha historia.

Brasil, el destino preferido de los argentinos: las ciudades más elegidas en 2025

La agencia Suajili Viajes cumple más de diez años de trayectoria en el sector turístico. 

Itinerarios con propósito: la visión experta detrás de cada experiencia

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Lo último

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un joven de 25 años agredió a su novia en barrio Belgrano. En su casa encontraron dos cajas con municiones. Horas más tarde entregaron más proyectiles y un arma

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Ovación
Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Por Gustavo Conti
Ovación

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Atlético del Rosario buscará desprenderse en su visita a Pueyrredón en Villa La Ñata

Atlético del Rosario buscará desprenderse en su visita a Pueyrredón en Villa La Ñata

Policiales
Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

La Ciudad
Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo