Frente al mar y con estilo: la experiencia de alojarse en Miami como en casa

En el corazón de Miami Beach, New Point ofrece una propuesta versátil: departamentos totalmente equipados con servicios de hotel y acceso directo a la playa.

New Point Miami ofrece un complejo de aparts de playa perfectos para disfrutar lo mejor de la East Coast.

Con sus playas de aguas cálidas, centros comerciales descomunales, barrios artísticos, gastronomía diversa y una vida nocturna vibrante, Miami se consolida como uno de los destinos internacionales más buscados por los viajeros de todo el mundo. Solo en 2024, la ciudad recibió más de 28 millones de visitantes, según datos del Greater Miami Convention & Visitors Bureau , con un 45% provenientes de América Latina.

En ese contexto, encontrar una opción de alojamiento que combine ubicación privilegiada, independencia y servicios de calidad es clave para disfrutar de una estadía a medida. E n New Point Miami, esa propuesta se convierte en realidad .

Ubicado sobre la icónica Collins Avenue, frente al mar y con bajada directa a la playa, New Point redefine la experiencia de hospedarse en Miami Beach . Se trata de un complejo de departamentos completamente equipados, con comodidades de hotel y una atención personalizada que busca hacer sentir al huésped como en casa, sin renunciar al confort.

Desde escapadas cortas hasta estadías prolongadas, pasando por viajes familiares o con amigos, cada unidad está diseñada para brindar funcionalidad, estilo y vistas privilegiadas. Con capacidad para hasta seis personas, los departamentos se presentan en tres categorías: Studio, Duplex y Penthouse, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de viajero .

006-002-HOTEL-MIAMI-001

Las comodidades también suman valor: acceso directo a la playa, valet parking, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas dentro del complejo y recepción 24 horas. A eso se suma el servicio de playa, con sombrillas y toallas disponibles, que aporta un toque de comodidad extra al disfrute junto al mar.

Además de su propuesta de alojamiento, la ubicación estratégica convierte a New Point en un punto de partida ideal para explorar los múltiples atractivos de Miami: arte, cultura, compras, entretenimiento y gastronomía se combinan en una ciudad que siempre tiene algo nuevo para ofrecer.

Hotel Miami

Para quienes buscan una forma de hospedaje versátil, confortable y con el sello local, New Point Miami ofrece una alternativa diferente, con todos los beneficios de sentirse en casa y la garantía de un servicio hotelero de primer nivel.

Con el mar de frente y el confort asegurado, New Point Miami propone una forma de viajar que combina libertad y bienestar, en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

Más info: