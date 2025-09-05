La Capital | Economía | Pullaro

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

En el encuentro realizado en La Fluvial hubo 5 mil reuniones de negocios y se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos de cotización

5 de septiembre 2025 · 15:13hs
El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.
Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes el acto de clausura del Santa Fe Business Forum 2025. El evento realizado en La Fluvial de Rosario se propone consolidar a la provincia como polo estratégico de innovación, inversión y comercio exterior.

“Este foro muestra nuestra potencia productiva, que es lograr internacionalizar todos nuestros productos, consolidar mercados y buscar nuevos destinos”, afirmó Pullaro en el cierre del evento, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El mandatario provincial remarcó que Santa Fe “está mostrando un rumbo distinto al que transita Argentina”, convencido de que “la única manera de salir adelante es producir más, generar empleo, estabilizar la economía y crecer”.

business (1)

Santa Fe, una provincia productiva

"Durante los cinco días —señaló Pullaro— le mostramos al mundo lo que puede ser una potencia productiva. Si seguimos acompañando a cada emprendedor, pyme, empresa e industria que quiera invertir y crecer, vamos a ser la capital del interior y el motor que empuje a Argentina al cambio definitivo".

Por su parte, la vicegobernadora Scaglia subrayó que “Santa Fe lo hizo una vez más”, al demostrar que “con esfuerzo, compromiso y una meta, siempre se puede”. Definió al foro como “el más grande de Argentina” y destacó que se trata de una vidriera internacional para “el corazón productivo” de la provincia.

Del acto participaron además la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; autoridades diplomáticas; intendentes y presidentes comunales; la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce; legisladores y representantes del sector empresario.

Pullaro

El mercado internacional

El ministro Puccini valoró que en esta edición “muchos clústeres productivos tuvieron mayor participación” y sostuvo que Santa Fe “ofrece ventajas únicas” que no deben desaprovecharse. “Los compradores internacionales destacaron la calidad de la gente, la hospitalidad y las oportunidades de negocio que se concretaron y las que vendrán. Todo esto consolida nuestro objetivo de liderar la internacionalización de las empresas santafesinas”, señaló.

Losada, por su parte, detalló los números del encuentro: “Se realizaron 5.077 reuniones en la ronda de negocios; se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos; participaron 1.000 empresas locales y 250 compradores internacionales de 45 países; y 40 fondos de inversión mantuvieron 823 reuniones con 250 startups, con un capital global de 3.400 millones de dólares”.

La funcionaria agregó que 210 empresarios extranjeros recorrieron 31 circuitos productivos en 40 localidades de 14 departamentos, con visitas a 87 empresas y a siete establecimientos incluidos en el programa Sabores de Santa Fe. En total, más de 6.000 personas participaron activamente en las distintas actividades.

forum (4)
El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario.

El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario.

Resultados de la edición 2025

El Santa Fe Business Forum incluyó rondas de negocios en sectores como equipamiento médico, nutrición animal, carnes, legumbres, lácteos, miel y turismo. También se desarrolló el Foro de Inversiones, con la participación de más de 200 startups de diez rubros, entre ellos biotecnología, agtech, energías renovables y economía circular.

Los compradores extranjeros recorrieron además circuitos vinculados con maquinaria industrial y agrícola, biotecnología, industria alimenticia, turismo de reuniones, materiales de construcción, autopartes, muebles, textiles, genética y nutrición animal.

El programa se completó con más de 50 charlas y paneles de referentes del comercio internacional, la economía, la innovación y el deporte, que ofrecieron capacitación y debate sobre los desafíos del mercado global.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

 El gobernador Maximiliano Pullaro con la secretaria de Seguridad Pública de Nación Alejandra Monteoliva

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

Pullaro en Corrientes: "Nuestro compromiso es avanzar en la integración regional y desarrollar la obra pública"

Convención aprobará la primera parte del texto constitucional nuevo

La Convención y el nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano
Ovación

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Ovación
Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo
OVACIÓN

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas