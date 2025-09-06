Rugby: el choque entre Jockey y Duendes se roba la atención de la 14ª fecha del Regional del Litoral

El clásico del rugby rosarino se jugará en las Cuatro Hectáreas bajo la supervisión de Emilio Traverso.

Jockey y Duendes vuelven a cruzarse por el TRL. Será este sábado, en las Cuatro Hectáreas.

Tras la ventana que ocupó el Torneo del Interior, este fin de semana vuelve la acción en el rugby vernáculo con el Torneo Regional del Litoral (TRL), certamen donde está en juego la Copa Banco Macro. Y el 14º capítulo de esta historia, trae bajo el brazo un partido con mucha historia: Jockey Club Rosario (1º, 50 puntos) v. Duendes (3º, 38 puntos).

El clásico más relevante de la ciudad vuelve a poner frente a frente a verdiblancos y verdinegros que se medirán bajo la supervisión de Emilio Traverso este sábado desde las 15.30 en las Cuatro Hectáreas. Será el único partido que se dispute en Rosario, ya que GER y Old Resian se presentarán en Santa Fe y Paraná respectivamente.

Jockey Club, el local, llega a la cita arrastrando dos derrotas consecutivas (algo que hacía mucho tiempo no ocurría) ante Estudiantes (una por el TRL y otra por el Torneo del Interior que lo dejó afuera de las semifinales de ese certamen) y buscará nada menos que ante su rival de toda la vida enderezar la nave. Para ello Federico Amelong decidió poner en cancha a Alejo Pereyra Tauzy, Santiago Bellotti e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti y Juan B. Baronio; Tomás Stein, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul.

Duendes, por su parte, llega entonado por el triunfo conseguida ante GER por el Torneo del Interior (si bien fue sufrida fue victoria al fin) e intentará continuar con su escalada en el TRL tras un comienzo de torneo poco propicio. El equipo de Sebastián Ferraro alistará a Mateo Negroni, Bernardo Lis y Federico Bautista; Lorenzo Colidio y Federico Ciancio; Ignacio Gandini; Matías Landi y Giuliano Bufarini; Valentin Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Julián Denhoff, Martín Pellegrino y Santiago Cáceres; Giuliano Francescangeli.

El resto de la fecha

Completando la fecha, GER (4º, 33 puntos) visitará a Crai (8º, 22 puntos y un partido menos) con el objetivo de sumar para consolidarse dentro del póker de equipos que disputará las semifinales. Carlos Poggi dirigirá este encuentro.

El conjunto mens sana formará con Marcos Acosta, Tomás Kuschner y Pedro Anunziatta; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Seoane , Joaquín Fontanarrosa y Stefano Costa; Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Tomás Morales, Andrés Speziali y Santiago Musuruana; Ramiro Picotto.

Old Resian (6º, 30 puntos y un partido menos), que es otro de los equipos que pugna por ingresar en el selecto grupo de los semifinalistas, hará lo propio con Rowing (7º, 25 puntos), cotejo que será dirigido por Facundo Gorla. Los titulares del tricolor para enfrentar al remero son: Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Brian Sánchez; Facundo Gómez Paris y Santiago Torroba; Franco Lo Nostro, Manuel Fegan y Ramiro Cárcamo; Gianfranco Femia Solano y Guido Candini; Mateo Farías, Victor Jaef, Manuel Scarampi y Nahuel Romero; Luca Candini.

Finalmente, Estudiantes (2º, 41 puntos), visitará a Jockey Club Venado Tuerto (9º, 3 puntos) con el arbitraje de Joaquín Zapata. Santa Fe Rugby (5º, 32 puntos) tiene fecha libre.

Segunda División del Regional

Por el torneo de Segunda División, Universitario, el líder absoluto de la categoría, recibirá en la Quinta a Logaritmo. Provincial, en tanto, visitará a Tilcara y Los Caranchos a Universitario de Santa Fe. Completan la 14ª fecha Gimnasia de Pergamino v. Alma Juniors.

Posiciones: Universitario de Rosario, 56 puntos; Tilcara, 43; Los Caranchos, 40; Alma Juniors, 36; Provincial, 28; Círculo Rafaelino, 24; Logaritmo, 21; Universitario de Santa Fe, 14 y y Gimnasia de Pergamino, 12.