Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz en una ambulancia camino al hospital

La unidad sanitaria proveniente de la localidad de Clason llevaba a una mujer con un trabajo de parto avanzado

6 de septiembre 2025 · 09:32hs
La oficial de policía que asistió al parto de la criatura en la ambulancia

La oficial de policía que asistió al parto de la criatura en la ambulancia, camino al Eva Perón del Granadero Baigorria.

Una mujer de 35 años dio a luz a una beba en el interior de una ambulancia mientras era acompañada al hospital por personal del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en la ruta 34.

De acuerdo al parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 3.10 de este sábado, cuando personal policial se encontraba en tareas de patrullaje y fueron interceptados por una ambulancia proveniente de la localidad de Clason, en el departamento Iriondo.

El conductor de la unidad sanitaria les pidió asistencia para llegar al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, ya que una mujer con un trabajo de parto avanzado iba en la ambulancia. La oficial María Bravo subió a la ambulancia y asistió a la mujer, quien en medio del trayecto, y aún sobre la ruta, dio a luz a su beba.

Madre e hija llegaron en buen estado de salud al hospital, donde fueron recibidas por el personal de maternidad.

