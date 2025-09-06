La Capital | La Ciudad | fiscales

"Con lágrimas en los ojos": la carta de despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Este viernes falleció a los 44 años la fiscal Gisela Paoliccelli. Había sido diagnosticada con una grave enfermedad hace tiempo y tenía dos hijos

6 de septiembre 2025 · 10:58hs
La abogada Gisela Paolicelli tenía 44 años y presidió la Asociación de Fiscales.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La abogada Gisela Paolicelli tenía 44 años y presidió la Asociación de Fiscales.

La Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación (MPA) despidió a la fiscal Gisela Paolicelli, una de las fundadoras de la asociación, quien este viernes falleció a los 44 años.

"Con lágrimas en los ojos, hoy despedimos a nuestra colega, compañera y amiga, Gisela Paolicelli. Somos polvo de estrellas, y a pesar de que la vida en la Tierra es solo un diminuto parpadeo en la inmensidad del tiempo, Gisela nos dejó su legado. Gracias Gise", señala el comunicado del espacio.

Dolor por la muerte de la fiscal Paolicelli

Este viernes por la mañana falleció la fiscal Gisela Paoliccelli, a los 44 años, quien había sido diagnosticada con una grave enfermedad hace tiempo y tenía dos hijos.

Paolicelli era abogada graduada con honores a los 22 años en la Universidad Católica Argentina (UCA) y ejerció su profesión de abogada durante 10 años para luego asumir el cargo de fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación.

Cuatro años después de ingresar al sistema fue nombrada fiscal y obtuvo el primer puesto del orden de mérito resultante del Concurso de Oposición y Antecedentes. Se desempeñó en Unidades Fiscales de Investigaciones Complejas y presidió la Asociación de Fiscales entre 2018 y 2020; y entre 2021 y 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fiscales_mpa/status/1964082841307722052&partner=&hide_thread=false

El comunicado de la Asociación de Fiscales

Con lágrimas en los ojos, hoy despedimos a nuestra colega, compañera y amiga, Gisela Paolicelli.

Somos polvo de estrellas, y a pesar de que la vida en la Tierra es solo un diminuto parpadeo en la inmensidad del tiempo, Gisela nos dejó su legado.

Gracias Gise.

Siempre te pusiste al frente de todas nuestras luchas, y no descansaste ni un minuto en pos de pelear por tus ideales. No podemos pedir mejor representante.

Nos queda el consuelo de saber que descansas en paz, sabiendo que lo diste todo y más.

Te prometemos que vamos a recordar siempre tus enseñanzas y tu actitud siempre positiva, en los buenos y en los malos momentos.

Vamos a continuar por este camino que valientemente iniciaste, con pocos recursos, pero con infinitas ganas y dedicación.

Siempre diste batalla en defensa de tus ideales, con la convicción de que hasta el más pequeño de los actos podía hacer la diferencia. Esta convicción se nutría de una fuerza de voluntad sorprendente, que podía derribar cualquier obstáculo.

Fuiste una de las fundadoras de nuestra Asociación y la más férrea defensora. Tu personalidad, brillantez profesional, honestidad e integridad son pilares que van a perdurar y que forjarán un legado que vivirá por siempre en nosotros. Nos vamos a ocupar de que así sea.

Una de las primeras fiscalas que puso en marcha el actual Sistema Procesal Penal. Te destacaste en cada lugar en donde estuviste y dejaste un recuerdo imborrable en todas las personas que trabajaron con vos.

Presidenta de la Asociación de Fiscales, y tanto desde allí como de cualquier otro lugar que ocupaste, impulsaste logros que se presumían imposibles: la creación del lactario en el Centro de Justicia Penal y la visibilización de nuestro histórico reclamo de independencia que llevaste hasta la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sabemos que estas palabras no son suficientes, pero esperamos que le hagan un digno honor a tu persona.

Vas a ser profundamente extrañada por todas y todos nosotros, por tu familia, amigas, amigos, y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerte.

Acá estamos. Acá seguiremos. Volá libre. Nunca te olvidaremos. Gracias!

