El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Las temperaturas serán bajas por la mañana, pero el sol ayudará a que las tardes sean agradables para hacer planes al aire libre

5 de septiembre 2025 · 22:26hs
El frío dominará la escena en Rosario y el tiempo durante la tarde estará ideal para unos churros en el parque.

Celina Mutti Lovera / La Capital

A casi dos semanas del comienzo oficial de la primavera, el invierno muestra sus últimos pulsos este fin de semana en Rosario. El tiempo estará frío durante las mañanas, con temperaturas bajas, aunque el sol ayudará a que las tardes sean agradables para armar planes al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana frío en Rosario. Para este sábado, se pronostica una temperatura mínima de 5º y una máxima que no pasará de los 15º.

La buena para el sábado: el cielo estará completamente despejado durante toda la jornada, por lo que el sol va a ayudar a pasar la parte más fría del día.

Para el domingo, las condiciones serán muy similares y habrá un leve repunte en los termómetros, con una temperatura mínima que se ubicará en torno a los 6º y una máxima que llegará a 17º. A diferencia del sábado, se espera que el cielo esté algo nublado durante la mañana y parte de la tarde.

