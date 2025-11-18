La Capital | Ovación | Central

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

A casi 30 años de la obtención de esa copa, la marca de indumentaria que vestía al Canalla y vuelve a hacerlo ahora vende un modelo especial, en Central Tienda

18 de noviembre 2025 · 18:27hs
El lanzamiento que hizo Central tuvo como modelos a cuatro futbolistas actuales y cuatro que fueron campeones de la Conmebol.

En Central este año se cumplen 30 años de la obtención de la Copa Conmebol, la marca de indumentaria que vestía al club en aquel momento y que lo hace también en la actualidad pondrá a la venta una nueva línea de camisetas que rinde homenaje a las de aquel título canalla.

"Vuelven los buenos tiempos . Y vuelven con todo". Fue el encabezado del posteo que realizó en redes sociales Central para anunciar el lanzamiento de la camiseta que fue diseñada esencialmente para la ocasión.

Las principales prendas son la camiseta mangas cortas, la misma mangas largas y también la del arquero que tendrán un precio especial para los socios que abonen en efectivo. Todas ellas se podrán adquirir sólo en Central Tienda, el local que se encuentra en el Gigante de Arroyito.

"El legado canalla"

"La nueva Colección Copa 95 revive el legado canalla con diseños inspirados en los archivos del ‘95. Historia, identidad y emoción en cada detalle. Los buenos tiempos vuelven para quedarse", escribió también la entidad de Arroyito.

Todo eso fue acompañado con una imagen de cuatro jugadores actuales y otros cuatro exfutbolistas, que por supuesto formaron parte de aquel equipo campeón de la mano de Ángel Tulio Zof.

De los actuales posaron Ignacio Malcorra, Tomás O'Conor, Jorge Broun y Alejo Veliz, mientras que por el lado de los campeones estuvieron Horacio Carbonari, Roberto Bonano, Diego Ordóñez y Federico Lussenhoff.

Los precios de las camisetas

Camiseta Conmebol: 110.000 pesos; socios (efectivo), 88.000

Camiseta Conmebol manga larga: 120.000; socios (efectivo), 96.000.

Camiseta arquero: 120.000; socios (efectivo) 96.000.

Además habrá: camiseta niños (90-000/72.000), short (70-000/56.00), remera color 1 (48.000/39.000), remera color 2 (48.000/39.000), musculosa (47.000/38.000), buzo (110.000/88.000), Bermuda (80.000/64.000).

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1.000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

