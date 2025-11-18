Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

A casi 30 años de la obtención de esa copa, la marca de indumentaria que vestía al Canalla y vuelve a hacerlo ahora vende un modelo especial, en Central Tienda

El lanzamiento que hizo Central tuvo como "modelos" a cuatro futbolistas actuales y cuatro que fueron campeones de la Conmebol.

En Central este año se cumplen 30 años de la obtención de la Copa Conmebol , la marca de indumentaria que vestía al club en aquel momento y que lo hace también en la actualidad pondrá a la venta una nueva línea de camisetas que rinde homenaje a las de aquel título canalla.

"Vuelven los buenos tiempos . Y vuelven con todo" . Fue el encabezado del posteo que realizó en redes sociales Central para anunciar el lanzamiento de la camiseta que fue diseñada esencialmente para la ocasión.

Las principales prendas son la camiseta mangas cortas, la misma mangas largas y también la del arquero que tendrán un precio especial para los socios que abonen en efectivo. Todas ellas se podrán adquirir sólo en Central Tienda, el local que se encuentra en el Gigante de Arroyito .

"La nueva Colección Copa 95 revive el legado canalla con diseños inspirados en los archivos del ‘95. Historia, identidad y emoción en cada detalle. Los buenos tiempos vuelven para quedarse" , escribió también la entidad de Arroyito.

Todo eso fue acompañado con una imagen de cuatro jugadores actuales y otros cuatro exfutbolistas, que por supuesto formaron parte de aquel equipo campeón de la mano de Ángel Tulio Zof.

De los actuales posaron Ignacio Malcorra, Tomás O'Conor, Jorge Broun y Alejo Veliz, mientras que por el lado de los campeones estuvieron Horacio Carbonari, Roberto Bonano, Diego Ordóñez y Federico Lussenhoff.

Los precios de las camisetas

Camiseta Conmebol: 110.000 pesos; socios (efectivo), 88.000

Camiseta Conmebol manga larga: 120.000; socios (efectivo), 96.000.

Camiseta arquero: 120.000; socios (efectivo) 96.000.

Además habrá: camiseta niños (90-000/72.000), short (70-000/56.00), remera color 1 (48.000/39.000), remera color 2 (48.000/39.000), musculosa (47.000/38.000), buzo (110.000/88.000), Bermuda (80.000/64.000).