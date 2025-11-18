La Capital | Información General | médico

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo entre Ezeiza y Madrid

Asistió a una pasajera de 83 años hasta llegar a España, donde fue atendida por personal sanitario que la esperaba en tierra

18 de noviembre 2025 · 15:32hs
El episodio que protagonizó el médico rosarino ocurrió en el vuelo que Iberia realiza diariamente entre Ezeiza y Madrid.

Durante un vuelo entre Argentina y España, un médico rosarino estabilizó a una pasajera de 83 años que tuvo un síncope severo en el medio del viaje que une a los aeropuertos de Ezeiza y Barajas. El profesional logró contener la situación hasta llegar a Madrid, donde la mujer fue atendida por personal sanitario que la estaba esperando.

A más de 10 mil metros de altura, el rosarino Alberto Davidovich, que se desempeña como director médico de la firma Emerger y que estaba viajando hacia España, se hizo cargo de una situación inesperada: el síncope severo que una mujer de 83 años sufrió en pleno vuelo.

Mientras los pasajeros y el personal de cabina intentaban asistirla, Davidovich se presentó como médico para evaluar y asistir a la pasajera afectada. Sin recursos hospitalarios y con instrumental limitado, tomó el control de la situación.

El director médico de Emerger, Alberto Davidovich.

Adaptando los elementos disponibles, organizó al personal de cabina, estabilizó a la paciente, contuvo a su familia y logró mejorar su condición hasta el aterrizaje, donde ya aguardaba un equipo médico preparado gracias a la coordinación que él mismo impulsó.

Tras los momentos de temor en plena ruta atravesando el océano Atlántico y una vez en tierra, la mujer fue asistida y la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del profesional rosarino.

