La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: con novedades en Europa, ¿cuáles son hasta ahora los clasificados a la Copa del Mundo?

Con los resultados de eliminatorias de este martes, se sumaron cinco selecciones del Viejo Continente al Mundial 2026

18 de noviembre 2025 · 20:34hs
Cucurella intenta enviar un centro ante la marca de Celik. A España le alcanzó con la igualdad y ya piensa en el Mundial. 

Cucurella intenta enviar un centro ante la marca de Celik. A España le alcanzó con la igualdad y ya piensa en el Mundial.  

La selección española igualó este martes por la tarde 2 a 2 con Turquía, por el grupo E de las eliminatorias europeas, y así obtuvo la clasificación de manera directa al Mundial 2026. Los campeones de Europa consiguieron el logro con paso firme, de forma invicta y rodeados de estos pergaminos recientes arribarán a la máxima fiesta del fútbol, que se desarrollará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá como uno de los grandes candidatos al título, junto a Argentina.

Los goles para la Roja lo convirtieron Olmo y Oyarzábal, mientras que para el conjunto turco anotaron Deniz Daniel Guz y Salih Ozcan.

Con este resultado, España consiguió en Sevilla un boleto a la Copa del Mundo, en un martes que tuvo muchas emociones por eliminatorias europeas, en la que además de la Furia sacaron pasaje Bélgica, Austria, Escocia, y Suiza.

>>Leer más: Alemania y Países Bajos golearon y lograron su ticket para el Mundial 2026

Se definen los últimos pasajes al Mundial 2026

Con estos cinco accesos desde Europa, ya suman 39 los clasificados al Mundial. Todavía deben de definirse varios repechajes y además este martes por la noche se disputa una fecha de eliminatorias de Centroamérica. También hay que tener en cuenta que, con 48 selecciones y 104 partidos, el Mundial que viene será el más grande de la historia.

Bélgica consiguió la posibilidad con una contundente goleada 7-0 sobre Liechtenstein, mientras que Austria hizo lo propio igualando 1-1 con Bosnia, Escocia superando 4-2 a Dinamarca, y Suiza empatando 1-1 en la visita a Kosovo.

En otros marcadores de esta tarde, Bulgaria venció 2-1 a Georgia, Rumania 7-1 a San Marino, Gales 7-1 a Macedonia el Norte, mientras que igualaron Bielorrusia 0-0 con Grecia, y Suecia 1-1 frente a Eslovenia.

>>Leer más: Eliminatorias al Mundial 2026: Nigeria acusa a Congo de prácticas de "vudú"

Los clasificados al Mundial

Entre las selecciones clasificadas aparecen los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México junto a seleccionados de distintas confederaciones:

Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelandia.

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Bélgica, Austria, Suiza y Escocia.

Por Concacaf, en la noche de este martes y desde las 22, se medirán Costa Rica con Honduras, Haití ante Nicaragua, Jamaica frente a Curazao, Guatemala ante Surinam, Trinidad y Tobago con Bermuda, y Panamá ante El Salvador.

Noticias relacionadas
Lionel Messi, el gran capitán, sostiene el banderín de la AFA en la previa de Argentina ante Angola. Ahora se viene el Mundial 2026.

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

.Cristiano Ronaldo podría perderse el debut en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

dos goles de mbappe clasificaron a francia para el mundial 2026

Dos goles de Mbappé clasificaron a Francia para el Mundial 2026

La selección argentina volverá a jugar en África luego de seis años

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Lo último

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Una comisión del Concejo recibió a la familia del joven para que no se caiga la causa. El próximo 28 de noviembre habrá una marcha
Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Ovación
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Policiales
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

La Ciudad
Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas