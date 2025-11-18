Mundial 2026: con novedades en Europa, ¿cuáles son hasta ahora los clasificados a la Copa del Mundo?

Con los resultados de eliminatorias de este martes, se sumaron cinco selecciones del Viejo Continente al Mundial 2026

Cucurella intenta enviar un centro ante la marca de Celik. A España le alcanzó con la igualdad y ya piensa en el Mundial.

La selección española igualó este martes por la tarde 2 a 2 con Turquía, por el grupo E de las eliminatorias europeas, y así obtuvo la clasificación de manera directa al Mundial 2026 . Los campeones de Europa consiguieron el logro con paso firme, de forma invicta y rodeados de estos pergaminos recientes arribarán a la máxima fiesta del fútbol, que se desarrollará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá como uno de los grandes candidatos al título, junto a Argentina.

Los goles para la Roja lo convirtieron Olmo y Oyarzábal , mientras que para el conjunto turco anotaron Deniz Daniel Guz y Salih Ozcan.

Con este resultado, España consiguió en Sevilla un boleto a la Copa del Mundo , en un martes que tuvo muchas emociones por eliminatorias europeas, en la que además de la Furia sacaron pasaje Bélgica, Austria, Escocia, y Suiza .

Se definen los últimos pasajes al Mundial 2026

Con estos cinco accesos desde Europa, ya suman 39 los clasificados al Mundial. Todavía deben de definirse varios repechajes y además este martes por la noche se disputa una fecha de eliminatorias de Centroamérica. También hay que tener en cuenta que, con 48 selecciones y 104 partidos, el Mundial que viene será el más grande de la historia.

Bélgica consiguió la posibilidad con una contundente goleada 7-0 sobre Liechtenstein, mientras que Austria hizo lo propio igualando 1-1 con Bosnia, Escocia superando 4-2 a Dinamarca, y Suiza empatando 1-1 en la visita a Kosovo.

En otros marcadores de esta tarde, Bulgaria venció 2-1 a Georgia, Rumania 7-1 a San Marino, Gales 7-1 a Macedonia el Norte, mientras que igualaron Bielorrusia 0-0 con Grecia, y Suecia 1-1 frente a Eslovenia.

Los clasificados al Mundial

Entre las selecciones clasificadas aparecen los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México junto a seleccionados de distintas confederaciones:

Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelandia.

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Bélgica, Austria, Suiza y Escocia.

Por Concacaf, en la noche de este martes y desde las 22, se medirán Costa Rica con Honduras, Haití ante Nicaragua, Jamaica frente a Curazao, Guatemala ante Surinam, Trinidad y Tobago con Bermuda, y Panamá ante El Salvador.