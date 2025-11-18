Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

La edición número 25 del tradicional encuentro cultural se realizará del 20 al 24 de noviembre, con entrada libre y gratuita. En esta nota, la agenda completa de actividades

La Feria de Librerías de Viejo llega a su edición número 25. Se llevará a cabo del 20 al 24 de noviembre en el E spacio Cultural Universitario (ECU) en San Martín 750. Con entrada libre y gratuita se convierte en una oportunidad ideal para buscar libros usados, descatalogados y raros. Habrá muestras y charlas y una edición especial sobre las obras de Saint Exupery que está formada por una gran variedad de libros del autor, sobre todo de su obra más famosa El Principito en español y en otros idiomas. Se expondrán algunos aviones a escala que el autor piloteó durante su vida, y réplicas de sus objetos personales como las máquinas de escribir, entre otros.

La Feria de Librerías de Viejo se gestó con la idea de armar una feria ocasional. Sin embargo, se consolidó como una de las actividades culturales que convoca a personas de todas las edades en la ciudad. Desde entonces, se desarrolla año tras año y suma a los más renombrados libreros de Rosario con la premisa de revalorizar lo viejo y usado.

Abrirá sus puertas el jueves 20 de noviembre de 14 a 20 horas y desde el 21 al 24 de noviembre el horario será de 10 a 20 horas.

Jueves 20/11 - 18 hs- Lecturas Editando Sueños II- Actividad alrededor del libro "Editando sueños" del Plan Rosario Lee + SADE filial Rosario. Contará con la presencia de algunos de sus escritores y la conducción de Martín Cuentos y Canciones.

Viernes 21/11- 17.30 hs- Presentación de la edición N°5 de la Revista Independiente de Lecturas Colectivas y Lectura de Poesías)- Coordina Livia Vives

Sábado 22/11 A partir 10 hs- Muestra de libros y objetos sobre Saint Exupéry. Descubriendo su obra literaria.

Domingo 23/11- 17 hs- Ensamble de Flautas del Instituto Guastavino

Lunes 24/11- 16 hs- Presentación del libro "Cielito para Fray Tuerto", de Ed. El Cosmonauta a cargo de su autor, Pablo "Crash" Solomonoff

Pablo Crash Solomonoff es licenciado en letras por la UNR, músico y docente; escribe poesía, narrativa, y textos críticos. Siempre entre la ciencia ficción y lo fantástico, ha reeditado y prologado el Viaje maravilloso del señor Nic-Nac al planeta Marte, de Eduardo L. Holmberg (folletín de 1875), y estudia la obra de Philip K. Dick. Por otro camino, integra E.Lit.Ros, grupo de estudios sobre literatura rosarina actual con Paola Chinazzo.

Sobre Saint-Exupéry

Estuvo en Argentina entre 1929 y 1931 como director de la recién creada Aeroposta Argentina. Su tiempo en el país fue crucial, ya que esta experiencia como piloto y director inspiró su novela Vuelo nocturno, publicada a finales de 1931. Recorrió diversas zonas del territorio, incluyendo Buenos Aires, la Patagonia y el Litoral, y las vivencias de esta etapa dejaron huellas en sus obras, incluyendo su obra más conocida, El Principito.

Conoció a su esposa, Consuelo Suncín, en 1930 en Buenos Aires, mientras estaba trabajando en Argentina. Aunque Consuelo no era argentina, su encuentro en Buenos Aires y su tumultuosa relación inspiraron parte de la obra más famosa de Saint-Exupéry, El Principito. En el libro, la Rosa es vista como una representación de Consuelo.