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Franco Colapinto, feliz y con la camiseta de Messi en su llegada a pista en Bélgica

El piloto argentino afrontará la décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. Días, horarios y TV

16 de julio 2026 · 08:37hs
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Franco Colapinto, feliz y con la camiseta de Messi en su llegada a pista en Bélgica

Franco Colapinto se puso la camiseta de Messi para arribar, este jueves, a las primeras actividades del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Alpine buscará este fin de semana extender su buen momento en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, uno de los escenarios más exigentes y emblemáticos del calendario.

"Aquí llega Franco!", fue el texto que se compartió en las cuentas oficiales de la Fórmula 1, acompañado de dos emojis: una bandera argentina y una pelota de fútbol. El texto llegó con un video donde se lo podía ver al argentino, con la camiseta azul que utilizó este miércoles la selección argentina al vencer 2-1 a Ingleterra en semifinales del Mundial 2026. Colapinto se mostró sonriente ante las cámaras que lo seguían, con mate en mano y mochila en la espalda.

Por su parte, la cuenta de Alpine, su escudería, rescató "Franco es el tipo más feliz del paddock hoy". Y muestra una foto donde Colapinto besa el escudo de su camiseta, además de otro video donde se lo muestra llegando al paddock.

El argentino llega a Bélgica después de una destacada actuación en el GP de Gran Bretaña, donde largó desde el 19° puesto y terminó noveno. Ese resultado le permitió sumar dos puntos, alcanzar las 18 unidades en el campeonato y ubicarse en el 12° lugar de la clasificación de pilotos.

Ahora, Colapinto enfrentará un nuevo desafío en un trazado que suele marcar diferencias por su extensión, sus curvas de alta velocidad y las cambiantes condiciones climáticas.

Cómo es el circuito de Spa-Francorchamps

El circuito de Spa-Francorchamps, ubicado en la región belga de las Ardenas, integra el calendario de la Fórmula 1 desde el nacimiento del campeonato mundial en 1950 y es considerado por muchos pilotos como el mejor trazado de la categoría.

Con una longitud de 7,004 kilómetros, es el circuito más extenso de la temporada. La carrera se disputará a 44 vueltas y el recorrido incluye 19 curvas, que combinan largas rectas y fuertes cambios de elevación.

Su curva más famosa es la secuencia Eau Rouge-Raidillon, donde los pilotos afrontan un ascenso a máxima velocidad que representa uno de los mayores desafíos del circuito.

Otra característica distintiva de Spa es su clima. Debido a la longitud de la pista, puede suceder que llueva en un sector mientras otro permanezca completamente seco, una condición que obliga a los equipos a modificar sus estrategias durante la competencia.

>> Leer más: Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Cuándo se disputa el GP de Bélgica

La actividad del Gran Premio de Bélgica comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

El sábado 18 de julio se disputarán la tercera práctica y la clasificación, mientras que el domingo 19 de julio se correrá la carrera principal.

Toda la actividad en el circuito de Spa-Francorchamps se podrá seguir en vivo por Fox Sports. Además, la transmisión estará disponible a través de Disney+ Premium, Flow y DGO.

Horarios del GP de Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 19 de julio

Carrera: 10

*Horario en Argentina

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