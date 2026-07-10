La Capital | Mundial 2026 | España

España le ganó a Bélgica, se metió a las semifinales y enfrentará a Francia

Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, derrotó a Bélgica por 2 a 1 y ahora disputará ante los galos el pasaje a la final del Mundial

10 de julio 2026 · 18:40hs
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Mundial 2026. Con el tanto de Mikel Merino sobre la hora

Mundial 2026. Con el tanto de Mikel Merino sobre la hora, España venció a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales.  

Con tanto de Mikel Merino a dos minutos del final, España derrotó a Bélgica 2 a 1en el Hard Rock Stadium de Miami y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El próximo paso será Francia el martes, a las 16, en el AT&T Stadium de Dallas. El ganador avanzará a la gran final del domingo 19 de julio.

La Roja continúa firme en su camino hacia el título del Mundial 2026. Este viernes, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente venció por 2-1 a Bélgica con goles de Fabián Ruiz, a los 30', y de Mikel Merino a los 88'. Charles De Ketelaere anotó, a los 41', el empate transitorio de los belgas.

España a semifinales

El conjunto español confirmó su gran momento futbolístico y dejó en el camino a un rival que llegaba con confianza tras eliminar a Estados Unidos en los octavos de final. Con personalidad y eficacia en los momentos clave, la Roja volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes candidatas al título.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y dos selecciones decididas a buscar el arco rival. España apostó por la posesión del balón y el juego asociado, mientras que Bélgica intentó aprovechar la velocidad de sus ataques para lastimar de contragolpe.

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La Roja pegó primero

La Roja logró ponerse en ventaja gracias a su mayor precisión en los últimos metros y amplió diferencias en el complemento. Bélgica descontó sobre el tramo final de la primera etapa y le puso suspenso al cierre del partido, aunque los españoles sostuvieron la ventaja para asegurar el pase a la siguiente instancia con el tanto de Merino a los 88 minutos.

Con esta victoria, España mantiene un rendimiento sólido en la fase eliminatoria, luego de haber superado previamente a Portugal en los octavos de final.

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