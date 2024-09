Fórmula 1: los mejores momentos de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Además, se vio beneficiado por la penalización a Lewis Hamilton por un cambio de motor y terminó largando en la carrera en el octavo puesto. En la Qualy 2 le dio uno de los grandes momentos a los fanáticos, cuando en su último giro marcó un tiempazo que le permitió clasificar con el sexto mejor registro a la Q3.

Buena largada de Franco Colapinto. Mantuvo su posición.pic.twitter.com/r2zmbDtCDS — Andrés Yossen (@FinoYossen) September 15, 2024

Mantuvo el octavo lugar tras la largada en Bakú: el piloto de Williams pudo mantener la posición inicial durante las primeras vueltas, aunque luego cedió varias posiciones por parar muy temprano.

“Se notó que no supe administrar los neumáticos. Nunca de meter las gomas duras en temperatura. Fui tranquilo, tratando de no gastarlas de más. Cuando comencé a apretar (ir más rápido) tuve mucho graining (degradación de las gomas) en los neumáticos delanteros y comencé a ir de trompa (el auto se mueve en la parte delantera). Me costaba mucho acelerar”, contó Franco pudo sumar sus primeras cuatro unidades.

Aunque Franco aclara que “seguí apretando y las gomas se limpiaron un poco más y dije ‘vamos a ver cuánto puedo mantenerlo’, porque era bueno para Alex también que no llegue Lewis (Hamilton, estaba detrás de Colapinto)”, añadió.

Gran maniobra para superar a Gasly: uno de los mejores momentos de Colapinto en el GP de Azerbaiyán se dio en la vuelta 21, cuando superó al francés.

Colapinto lo tiene alquilado a Gasly. Lo adelantó en Monza, y hoy también en Baku.pic.twitter.com/sA0Cy0gZGr — Andrés Yossen (@FinoYossen) September 15, 2024

Aguantó más de 10 vueltas a Hamilton: durante los últimos giros, el argentino dio una verdadera muestra de jerarquía al defenderse muy bien de Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1.

Final para el infarto y octava posición histórica: debido a la temprana parada en boxes, Colapinto llegó a las últimas vueltas en la undécima posición, que parecía dejarlo con las manos vacías, y además era atacado constantemente por Hamilton.

Pero en el penúltimo giro superó al alemán Nico Hulkenberg para subir al décimo puesto y luego se vio beneficiado por el choque entre el mexicano Sergio Pérez y el español Carlos Sainz Jr para terminar en un histórico octavo lugar.

Así Franco Colapinto pasaba a Nico Hulkenberg para entrar en la zona de puntuación. pic.twitter.com/681rWT9i1H — VarskySports (@VarskySports) September 15, 2024

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima carrera del primer piloto argentino en la Fórmula 1 en 21 años será el próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo el GP de Singapur. Será un nuevo circuito callejero como el de Marina Bay y en su estreno en una carrera nocturna. El calor y la humedad harán estragos en el escenario asiático y representarán un desafío para el argentino y el resto de los corredores.

Esta será su tercera participación en la categoría para el oriundo de pilar, que ya corrió en el circuito de Monza y en el callejero de Bakú.

- 22 de septiembre: Singapur / Circuito de Marina Bay

- 20 de octubre: Estados Unidos / Circuito de las Américas (con sprint)

- 27 de octubre: México / Autódromo Hermanos Rodríguez

- 3 de noviembre: Brasil / Circuito Jose Carlos Pace - Interlagos (con sprint)

- 24 de noviembre: Las Vegas / Circuito urbano de Las Vegas

- 1 de diciembre: Qatar / Circuito de Losail (con sprint)

- 8 de diciembre: Abu Dhabi / Circuito de Yas Marina