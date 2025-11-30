Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

El argentino terminó 14°, a pesar de haber salido de boxes en Qatar, y por delante de Gasly. Verstappen ganó y le pisa los talones Norris en la Fórmula 1.

Nada conforme quedó Franco Colapinto tras finalizar, una vez más, una carrera de Fórmula 1. Fue 14°, mejor de lo imaginado quizás tras haber salido de boxes en Qatar, pero no le hizo feliz pese a finalizar delante de Pierre Gasly, quien con su choque al inicio alteró toda la Fórmula 1 .

Colapinto clasificó último pero le modificaron el set up del Alpine y por eso partió desde boxes. No le vino mal. El año pasado, pese a salir desde la misma posición con Williams, fue desviado en la primera curva por Esteban Ocon y ahí finalizó todo. Ahora evitó esa pelea, enseguida alcanzó el tren y siempre estuvo en ritmo, en cuanto a qué se mantuvo en sintonía con el que iba adelante y mantuvo a raya al que iba detrás.

Así fue toda la carrera, para casi todos, en un trazado con curvas veloces pero poco lugar de sobrepaso. Fue un carrusel con pocas alteraciones, excepto en la largada donde Max Verstappen pasó a Lando Norris y cuando entró el safety car por el toque Hulkenberg-Gasly y como los McLaren no pararon, perdieron en grande, dejándole la victoria al neerlandés y llevando la definición hasta la última fecha, en una semana en Abu Dabi.

Verstappen ganó en Qatar

Verstappen ganó y quedó ahora escolta a 12 puntos de Norris, que terminó cuarto y ni siquiera pudo con Carlos Sainz, que logró un magnífico podio en Williams, aprovechando el error de McLaren y las paradas lentas de los Mercedes.

Esa fue la carrera que mantuvo en vivo a todos. En el otro extremo, ese toque de Gasly y Hulkenberg en la lucha entonces por el 9° lugar, no solo le puso pimienta al campeonato sino que le permitió a Colapinto ascender en el clasificador y mantenerse.

En ese sentido, y más allá del inconformismo posterior del argentino, Colapinto mejoró de sábado para domingo y no dejó nunca que su posición, que terminó siendo la 14ª por otros abandonos e incidencias, estuviera en riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995184499609510302&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ FINAL DE TEMPORADA, POR FAVOR! Max Verstappen ganó el #QatarGP de la #F1 y así quedó la lucha por el título del campeonato de pilotos a falta del GP de Abu Dhabi. ¿Quién se consagrará?



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I1mhEqAqXx — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Un Alpine que estaba tocado

Colapinto volvió a ser Colapinto en la conferencia de prensa cuando dijo que Lusail era un circuito divertido para manejar pero sin chances de sobrepaso y peligroso, porque "esa grava de mierda..." Y no terminó la frase. Si, la grava le rompió el piso el viernes y después el auto, que ya venía tocado desde Brasil, no pudo recuperar la estabilidad que le diera confianza en el manejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995192030612341002&partner=&hide_thread=false "NO ENCUENTRO EL RITMO... NO TENGO CONFIANZA LA VERDAD", la palabra de Colapinto tras su puesto 14 en Qatar.



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/loQNFiNyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Eso sintió todo el fin de semana. Falta de confianza. Por eso, como sabe que la cosa no mejorará mucho en Abu Dabi, ya rogó porque "se termine la temporada", lo cual dará inicio a la primera en que la vivirá como se debe, desde el principio. El 2025 ya baja el telón. Inolvidable pese a los dolores de cabeza que le fue dando Alpine.