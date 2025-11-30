La Capital | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

El argentino terminó 14°, a pesar de haber salido de boxes en Qatar, y por delante de Gasly. Verstappen ganó y le pisa los talones Norris en la Fórmula 1.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

30 de noviembre 2025 · 17:36hs
Franco Colapinto terminó 14º en Qatar en la penúltima fecha de la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 14º en Qatar en la penúltima fecha de la Fórmula 1.

Nada conforme quedó Franco Colapinto tras finalizar, una vez más, una carrera de Fórmula 1. Fue 14°, mejor de lo imaginado quizás tras haber salido de boxes en Qatar, pero no le hizo feliz pese a finalizar delante de Pierre Gasly, quien con su choque al inicio alteró toda la Fórmula 1.

Colapinto clasificó último pero le modificaron el set up del Alpine y por eso partió desde boxes. No le vino mal. El año pasado, pese a salir desde la misma posición con Williams, fue desviado en la primera curva por Esteban Ocon y ahí finalizó todo. Ahora evitó esa pelea, enseguida alcanzó el tren y siempre estuvo en ritmo, en cuanto a qué se mantuvo en sintonía con el que iba adelante y mantuvo a raya al que iba detrás.

Así fue toda la carrera, para casi todos, en un trazado con curvas veloces pero poco lugar de sobrepaso. Fue un carrusel con pocas alteraciones, excepto en la largada donde Max Verstappen pasó a Lando Norris y cuando entró el safety car por el toque Hulkenberg-Gasly y como los McLaren no pararon, perdieron en grande, dejándole la victoria al neerlandés y llevando la definición hasta la última fecha, en una semana en Abu Dabi.

Leer más: Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Verstappen ganó en Qatar

Verstappen ganó y quedó ahora escolta a 12 puntos de Norris, que terminó cuarto y ni siquiera pudo con Carlos Sainz, que logró un magnífico podio en Williams, aprovechando el error de McLaren y las paradas lentas de los Mercedes.

Esa fue la carrera que mantuvo en vivo a todos. En el otro extremo, ese toque de Gasly y Hulkenberg en la lucha entonces por el 9° lugar, no solo le puso pimienta al campeonato sino que le permitió a Colapinto ascender en el clasificador y mantenerse.

En ese sentido, y más allá del inconformismo posterior del argentino, Colapinto mejoró de sábado para domingo y no dejó nunca que su posición, que terminó siendo la 14ª por otros abandonos e incidencias, estuviera en riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995184499609510302&partner=&hide_thread=false

Un Alpine que estaba tocado

Colapinto volvió a ser Colapinto en la conferencia de prensa cuando dijo que Lusail era un circuito divertido para manejar pero sin chances de sobrepaso y peligroso, porque "esa grava de mierda..." Y no terminó la frase. Si, la grava le rompió el piso el viernes y después el auto, que ya venía tocado desde Brasil, no pudo recuperar la estabilidad que le diera confianza en el manejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995192030612341002&partner=&hide_thread=false

Eso sintió todo el fin de semana. Falta de confianza. Por eso, como sabe que la cosa no mejorará mucho en Abu Dabi, ya rogó porque "se termine la temporada", lo cual dará inicio a la primera en que la vivirá como se debe, desde el principio. El 2025 ya baja el telón. Inolvidable pese a los dolores de cabeza que le fue dando Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1995186458764956127&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto en el asfalto de Qatar, donde se corre la penúltima de la Fórmula 1.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

El Williams FW45 con el número 45 al que en 2024 se transformaría en 43. Fue en Abu Dabi, la primera experiencia de Franco Colapinto en Fórmula 1.

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

Lando Norris podría coronarse campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en Qatar.

El campeón de la F1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris

Ver comentarios

Las más leídas

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Lo último

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela

Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela

Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Testigos alertaron este domingo sobre la presencia de un cadáver flotando a la altura de Gregorio Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Prefectura rastrilló la zona, lo encontró y confirmaron que se trata de Karen Ojeda, desaparecida este jueves en el balneario Isla Verde

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida
Escándalo político en Santa Fe: el salto de dos diputados del PRO a LLA desata una guerra interna
Política

Escándalo político en Santa Fe: el salto de dos diputados del PRO a LLA desata una guerra interna

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Ovación
Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Policiales
Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela
Policiales

Imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada con un cuchillo en Rafaela

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

La Ciudad
Susana Rosano presenta Nunca llegarás a viejo, dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar
Cultura

Susana Rosano presenta "Nunca llegarás a viejo", dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Alerta frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Alerta frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

La Municipalidad de San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios de la ciudad
la region

La Municipalidad de San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios de la ciudad

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO
Política

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco