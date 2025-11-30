Boca viene con el acelerador pisado y va por la semi ante Argentinos Juniors

En La Bombonera, el equipo de Claudio Ubeda recibe al Bicho por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El que pase, irá con el ganador de Tigre v. Racing

Miguel Merentiel se convirtió en la principal carta de gol de Boca. El Xeneize definirá otra vez en La Bombonera.

El fútbol argentino no sólo no se detiene, sino que entró en su etapa más electrizante, con los cuartos de final del torneo Clausura. Por esa instancia jugarán Boca y Argentinos Juniors este domingo, en La Bombonera , con la intención de meterse entre los cuatro mejores.

Pinta para un partido de alto vuelo futbolístico por la forma en la que vienen rindiendo ambos equipos y por la calidad de jugadores que tiene. El ganador de este encuentro chocará en semifinales con el ganador de Tigre y Racing , que juegan el lunes.

Boca clasificó primero en la zona A por lo que se aseguró definir todos los partidos en condición de local hasta la semifinal incluida. Y será en La Bombonera donde irá por un paso más.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda viene de dejar en el camino, por los octavos de final, a Talleres de Córdoba con goles de Miguel Merentiel .

Boca2 Uno de los grandes triunfos que que logró Boca en los últimos partidos fue contra River, en la fase de grupos. AP

El gran sostén de Boca

El mejor sostén que tiene Boca para este partido es la seguidilla de victorias que logró en los últimos partidos. Son cinco los triunfos en fila que logró, desde la 13ª fecha de la fase regular en adelante.

>>Leer más: Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

El Xeneize venció Barracas Central (3-1), Estudiantes (2-1), River (2-0), Tigre (2-0) y Talleres (2-0). El encuentro se disputará a las 18.30 (televisa ESPN Premium) y contará con el arbitraje de Fernando Echenique.

Argentinos Juniors tiene lo suyo

Argentinos Juniors tiene lo suyo. En los octavos de final no sólo ganó dentro de los 90 minutos, sino que lo hizo en condición de visitante. Derrotó 2 a 0 a Vélez en Liniers.

Bicho Argentinos Juniors viene de meter un batacazo en cancha de Vélez, donde se impuso por 2 a 0.

Para el Bicho la temporada también ya es muy buena porque viene de jugar la final de la Copa Argentina, aunque se quedó con las ganas de título, que quedó en manos de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Ambos ya están clasificados a la Copa Libertadores 2026, aunque Boca lo hizo directamente a la fase de grupos, mientras que el Bocho al repechaje. Para meterse en fase de grupos, Argentinos debe salir campeón del Clausura o bien que el campeón sea Boca. En cualquiera de los dos casos River accederá a esa instancia de repechaje.

El que se quede con el boleto a semifinal se medirá con el ganar del partido entre Tigre y Racing, que juegan este lunes a las 21.30. El Matador de Victoria le ganó en octavos de final a Lanús, que venía de coronarse campeón de la Copa Sudamericana, mientras que la Academia de Avellaneda derrotó a River por 3 a 2.