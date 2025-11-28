La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

A las 14.30 será la clasificación para la última sprint del año de la Fórmula 1 en Qatar, pero antes Franco Colapinto completó el único ensayo libre.

Por Gustavo Conti

28 de noviembre 2025 · 11:31hs
El Alpine de Franco Colapinto en el asfalto de Qatar

AP

El Alpine de Franco Colapinto en el asfalto de Qatar, donde se corre la penúltima de la Fórmula 1.

Franco Colapinto completó el único ensayo libre en Qatar, ya que a las 14.30 clasificará para la última sprint del año de la Fórmula 1. El argentino finalizó en el último lugar con el Alpine. Este sábado será la carrera corta y la clasificación para el GP del domingo, que irá a las 13, por Fox Sports y Disney+.

Fue una tanda atípica, de gomas duras hasta faltando 15 minutos para el final y donde Colapinto y Gasly terminaron prácticamente iguales, entonces solo por delante de los Haas.

Pero en el último tramo, donde pusieron las gomas de clasificación, Colapinto se fue de pista en el último sector y no pudo cerrar una vuelta. Cuando lo hacía en el segundo intento, le avisaron que había daños en el piso por lo que lo abortó.

Mientras que Gasly sí cerró el primer intento que apenas lo dejó 18°, pero en el segundo también se fue de pista como les pasó a muchos y no mejoró.

Los McLaren dieron presente en la tanda, con el 1-2 de Oscar Piastri-Lando Norris, dejando a Max Verstappen a más de medio segundo.

Nadie probó con gomas medias, que será la que se usará en la Q1 y Q2 de la clasificación del sprint, así que todas las referencias de esta única tanda fueron muy relativas.

>>Leer más: Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1994415771020333123&partner=&hide_thread=false

El desarrollo de la FP1 en Qatar

Nadie perdió tiempo para salir a pista y todo el mundo lo hizo con gomas duras. En general, se marcaba un tiempo y se descansaba una vuelta, en el atardecer qatarí.

Colapinto marcó 1m 27,732s en su primer intento, con Verstappen ya girando de entrada en 1m 25,047s.

El argentino bajaría mucho enseguida: 1m 25,699s, con Gasly bajando a 1m 25,109s. Verstappen hacía entonces 1m 23,343s.

Gasly y Colapinto harían al toque tiempos similares: 1m 24,619s para el francés y 1m 24,726s para el argentino, osea, 107 milésimas de diferencia.

Piastri establecía 1m 23,038s, con Norris apenas adelante de los Alpine, que se encontraban 18° y 19°.

Los Alpine volverían a mejorar, pero más Gasly, que quedaba a 0,711s del nuevo mejor tiempo, George Russell (1m 22,962s), mientras el argentino quedaría a 1,235s.

En el siguiente intento, tras dos giros de enfriamiento, de nuevo quedaron pegados. Apenas 61 milésimas los separaron a los del team francés. Y ambos se fueron a boxes.

Russell había bajado su tiempo a 1m 22,165s y los Alpine volvieron a pista a 26' del final de nuevo con gomas duras y probablemente con más combustible. Colapinto hizo 1m 24,864s y Gasly 1m 25,378s.

En la siguiente, el argentino se fue alto a 1m 26,200s contra 1m 25,187s del francés. Y los dos de nuevo fueron a pits. Todo el mundo hizo lo mismo en este tramo y a 15' del final se fueron a boxes.

>>Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Qatar: días y horarios de la Fórmula 1

El primero en salir a pista con gomas blandas fueron los Haas, entonces últimos, atrás de los Alpine. Ultimos minutos para la simulación de clasificación.

Bearman marcaría 1m,22,394s, quedando tercero. Enseguida Isack Hadjar tendría el uno, con 1m 21,819s. Fue el momento en que los Alpine salieron a pista con los rojos.

Gasly mejoraría en 1m 22,424s, mientras Colapinto se iba de largo en una de las últimas curvas y perdía su tiempo, que de todas era más lento que el del francés. Stroll y Leclerc también tuvieron excesos.

Los McLaren aparecieron dominantes en este tramo, con Piastri y Norris pegados y Verstappen a más de medio segundo. Colapinto estaba por cerrar vuelta pero inesperadamente la abortó y se fue a boxes. Le pusieron duras y volvió a salir.

