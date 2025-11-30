La Capital | La Ciudad | La Fluvial

Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Testigos alertaron este domingo sobre la presencia de un cadáver flotando a la altura de Gregorio Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Prefectura rastrilla la zona, pero hasta el momento no se logró la localización ni se conoce la identidad de la persona

30 de noviembre 2025 · 16:30hs
El cuerpo fue visto a la altura de La Fluvial este domingo. 

Virginia Benedetto / La Capital

El cuerpo fue visto a la altura de La Fluvial este domingo. 

El cuerpo de una mujer fue visto en el río Paraná este domingo al mediodía a la altura de La Fluvial, en Gregario Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Testigos se comunicaron rápidamente con Prefectura, quien inició una búsqueda en el lugar.

Alrededor de las doce del mediodía de este domingo, testigos que se encontraban en la zona de La Fluvial, visualizaron el cuerpo de una mujer flotando sobre el río Paraná.

Inmediatamente, realizaron un llamado al 911 dando el alerta. Ante la denuncia, se dio inmediata intervención a Prefectura Naval Argentina, que desplegó embarcaciones para rastrear el sector y ubicar a la persona señalada por los testigos.

Pese al rastrillaje en curso, el cuerpo aún no pudo ser localizado, informaron fuentes del procedimiento. Prefectura continúa barridos sobre la traza costera para precisar el punto exacto del avistaje y avanzar con la búsqueda.

Hasta el momento, no se pudo confirmar la identidad de la persona ni establecer las circunstancias del hecho, por lo que la investigación quedó a cargo de Prefectura y de la comisaría 1ª.

Una mujer desapareció en Isla Verde el jueves pasado

Cabe recordar, que una gendarme de 32 años desapareció el jueves pasado en Isla Verde frente a la zona norte de Rosario y continúa siendo intensamente buscada por personal de Prefectura Argentina. Se trata de Karen Ojeda, de 32 años, que se encontraba aproximadamente a las 18 junto a un grupo de amigos nadando en la zona del parador Isla Verde, en el área frente a las costas de La Florida y del puente Rosario-Victoria.

De repente advirtieron que la mujer era la única del grupo que no regresó a la costa y dieron aviso a Prefectura, que de inmediato montó un operativo de búsqueda. Las tareas se realizaron contrarreloj para aprovechar las últimas horas de sol de la tarde, pero cuando había caído la noche aún no había rastros de la mujer desaparecida.

