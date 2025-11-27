La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título

El piloto de McLaren tendrá la oportunidad de quedarse con su primer campeonato este fin de semana, pero Verstappen y Piastri no bajan los brazos

27 de noviembre 2025 · 11:42hs
Lando Norris podría coronarse campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en Qatar.

AP

Lando Norris podría coronarse campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en Qatar.

Lando Norris tendrá la oportunidad de su vida este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, donde podría ganar su primer campeonato de la Fórmula 1. El piloto británico les sacó una importante diferencia a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y a Max Verstappen, quien viene recortando distancias en las últimas semanas.

La calculadora marca que Norris tiene la posibilidad concreta de quedarse con el título en el circuito internacional de Lusail, en la penúltima carrera del año antes del GP de Abu Dhabi. Todavía restan 58 puntos en juego para cada piloto, pero el inglés les saca una diferencia de 24 unidades a ambos competidores.

Este fin de semana, en Qatar, habrá carrera sprint, la cual puede ser clave para la lucha por el campeonato. Si Norris se lleva la victoria tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo, será campeón, pero también tiene otras alternativas que confirmarían su 1º puesto.

Verstappen arremetió en Las Vegas

La victoria de Max Verstappen el pasado fin de semana en Las Vegas realzó las expectativas en torno a la pelea por el Campeonato de Pilotos, ya que ambos McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri) fueron descalificados debido a que “el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido”.

Max Verstappen Las Vegas
La victoria de Verstappen en Las Vegas lo mantiene vivo en la lucha por el título.

La victoria de Verstappen en Las Vegas lo mantiene vivo en la lucha por el título.

De esta manera, el neerlandés le recortó 25 puntos a sus dos máximos competidores en tan solo una carrera, por lo que igualó la línea de Piastri con 366 unidades y quedó a otros 24 de Norris, que lidera el campeonato con 390 puntos.

>> Leer más: Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

De no ser por la descalificación de los McLaren en Las Vegas, la oportunidad de Lando para ser campeón en Qatar sería aún más sencilla, ya que Verstappen y Piastri estarían más puntos por debajo del líder (fue 2º el domingo pasado).

Qué necesita Norris para ser campeón de la Fórmula 1

La clave está en que el corredor número 4 finalice el domingo con 26 puntos de distancia por encima de Piastri y Verstappen, sumando dos más que ellos este fin de semana, o bien que finalice con 25 unidades de ventaja pero habiendo sido el ganador del GP de Qatar, por lo que ante una eventual igualdad de puntos definirían las victorias a su favor.

En caso de que ni Verstappen ni Piastri ganen la sprint el sábado, Norris tendría prácticamente todo sellado si gana el domingo. Otra opción es que el inglés gane la sprint y termine por delante de ambos rivales el domingo. A su vez, si Norris suma al menos tres puntos en la sprint (6º posición) y gana la carrera del domingo, será campeón.

El número de victorias juega a favor de Lando. Si bien está empatado en triunfos con su compañero de McLaren, con siete victorias cada uno, y tiene ventaja con Verstappen, que acumuló seis, un 1º puesto en la carrera del domingo inclinaría la balanza a su favor en caso de empate, ya que finalizó ocho veces en el segundo puesto a lo largo de la temporada. Por su parte, Piastri fue segundo en tres oportunidades y el neerlandés en cinco.

Si Verstappen o Piastri ganan el domingo, ambos sin chances de ser campeones en Qatar cualquiera sean los resultados, Norris solamente podría coronarse si ganó la sprint y quien gane la carrera principal se quede afuera de los puntos el sábado.

Piastri McLaren
Oscar Piastri era líder del campeonato hasta hace unas semanas, pero su rendimiento cayó luego del GP de Bakú.

Oscar Piastri era líder del campeonato hasta hace unas semanas, pero su rendimiento cayó luego del GP de Bakú.

Cuándo se disputa el GP de Qatar y dónde verlo

El Gran Premio de Qatar se disputará desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre en el circuito internacional de Lusail. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Qatar.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Lusail será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13

* Horario en Argentina

