Rosarinos en llamas: Messi y Silvetti campeones de la Conferencia Este y van por la gloria en la MLS

Inter Miami goleó 5 a 1 a New York City, guiado por Messi y con un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti, y jugará la gran final de la MLS ante Vancouver.

30 de noviembre 2025 · 11:52hs
Inter Miami festeja haber llegado a la gran final de la MLS. Messi y Silvetti

Inter Miami festeja haber llegado a la gran final de la MLS. Messi y Silvetti, felices.

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi y con un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti, se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS, al vencer por goleada 5-1 al New York City y ahora irá por el título de la liga estadounidense frente al Vancouver Whitecaps .

Las Garzas lograron su primer título de conferencia y clasificaron a la gran final de la MLS, donde chocarán con Vancouver, que superó 3 a 1 a San Diego.

Los goles para el equipo dirigido por el sanlorencino Javier Mascherano los marcaron Tadeo Allende (a los 14 minutos, 23' y 89'), el rosarino Mateo Silvetti tras pase de Lionel Messi (a los 67') y Telasco Segovia a los 83'. Justin Haak había descontado antes que termine la primera mitad (37').

La sociedad rosarina: Messi-Silvetti

La gran sociedad rosarina de Inter Miami rindió sus frutos cuando Messi metió un pase filtrado que Silvetti transformó en el 3-1 con un remate cruzado.

En el final el ex-Newell's Silvetti dejó la cancha para que ingrese el uruguayo Luis Suárez, en medio de un estadio que ya celebraba la inminente consagración.

Con el 5-1 final, las Garzas aseguraron el título de la Conferencia Este y su primer boleto a la gran final de la MLS, donde el próximo sábado, a las 16.30, buscarán el campeonato ante Vancouver Whitecaps.

Chiqui Tapia saludó a los argentinos de Inter Miami

