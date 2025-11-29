Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Franco Colapinto terminó 20° el sprint y clasificó 20° para el GP de Qatar, en un sábado en que contrastó mucho con su compañero de equipo

Franco Colapinto hizo simple las cosas cuando habló. Como es habitual. Cuando es el auto, cuando está molesto por un Alpine que lo hace sufrir, lo dice. Cuando la responsabilidad es toda suya, también. “Manejé mal, es toda mía”, dijo abatido el argentino después de una clasificación donde esta vez no se le puede cargar todo a las debilidades del 43. Su compañero Pierre Gasly realmente se lució a pesar de eso y largará 9° el GP de Qatar . El argentino, último.

El fin de semana en un circuito sin atractivos como el de Losail viene siendo un paso atrás para Colapinto. Quedó clarísimo una vez más que no le conviene por ahora los formatos sprint. Que precisa los tres ensayos libres para equivocarse más tranquilo e ir buscándole la vuelta a un auto que es lo que es.

Le pasó recientemente en Brasil, después de su día más feliz porque se anunció su continuidad, y repitió en Qatar. Tuvo un fuerte exceso en el único ensayo que le dañó el piso y lo condicionó para la clasificación para el sprint, donde quedó último. Hasta ahí, el viernes venía parecido al de Gasly, al que le pasó lo mismo y solo terminó delante suyo por nada.

Por eso rompieron el parque cerrado y largaron el insípido sprint desde boxes. Apenas Gasly subió un puesto por una cuestión ajena que fue la parada en boxes de Lance Stroll, que andaba también por el fondo, y Colapinto pudo hacerlo también cuando pararon los dos Alpine al mismo tiempo en la penúltima vuelta, pero regresó justo detrás del canadiense.

La gran diferencia en clasificación

Hasta ahí, muy parecidos los compañeros de equipo que es el único parámetro en el que debe medirse Colapinto en vistas de las debilidades del auto. Pero en la clasificación el argentino cometió errores importantes que lo expusieron, porque Gasly tuvo una muy buen actuación que no solo lo hizo pasar a la Q2 sino a la Q3, para largar finalmente noveno.

Los primeros intentos de ambos fueron calcados, apenas con 20 milésimas de diferencia, pero el argentino puso todas las gomas fuera de los límites de la pista en la curva 10 y le quitaron el tiempo.

Y fue tan bueno el segundo intento de Gasly, como muy malo el de Colapinto. En ese entonces el francés metía el Alpine 2° y le sirvió tanto que, aún cuando le anularon el tercero y último giro, le alcanzó para pasar a la Q2, claro que por nada. En cambio, el argentino pisó pianito y leca en una de las curvas de alta velocidad y su primer intento válido lo dejó último.

Para el tercero, Colapinto mejoró todos sus parciales pero no le alcanzó. Apenas superó a Esteban Ocon, que encima volvería a pasarlo, para dejarlo cola.

La confesión sincera del argentino

“Estoy triste, fue toda mía”, dijo sin titubear mientras Juan Fossaroli de ESPN buscaba argumentos para entender lo que había pasado. “Me fui de largo en los dos primeros intentos y el último tampoco fue bueno. Manejé mal”.

Así de simple, Colapinto dejaba claro que, pese a todos los condicionamientos del Alpine, él le agregaba lo suyo pero en este caso para ir para atrás.

El contraste con Gasly lo expuso también, con el francés peleando en el selecto grupo de los diez, con buenas perspectivas, al punto que les dio pelea a Fernando Alonso, Carlos Sainz e Isack Hadjar, y hasta se dio el gusto de superar a la Ferrari de Charles Leclerc.

Las perspectivas para la carrera no son buenas, clara, largando de tan atrás y sin esperar contingencias climáticas que emparejen las cosas. Y en un circuito que apenas parece permitir el sobrepaso al final de una recta corta.

Lo único que alienta alguna ilusión es que habrá dos paradas obligatorias y seguramente salga con una estrategia distinta a la de Gasly. Si aprovecha algún safety car, tal vez pueda subir posiciones. Peor no le va a ir, eso está claro.

La mejor visión para Pierre Gasly

Gasly tendrá mejor visión de lo que todo el mundo estará atento, con la pelea del poleman Oscar Piastri con su compañero Lando Norris y un Max Verstappen tercero y siempre a la expectativa, aunque no mostró hasta ahora en Qatar estar a la altura.

Norris puede consagrarse si gana o si le saca dos puestos de ventaja a Piastri del 2° para atrás. Le lleva 22 puntos a su compañero y 25 a Verstappen, que está obligado a terminar delante del inglés para llegar a Abu Dabi con chances.

En triunfos, Piastri y Norris llevan 7 este año y Verstappen 6. Habrá que ver si el británico arriesga o se dedica a sumar fuerte, que eso lo llevará al título. Con dos terceros puestos, está hecho.

Colapinto mira de lejos esa pelea y espera recomponer su imagen de todas formas con una carrera que le permita dejar Qatar con mejores sensaciones de las que tiene, que son malas.