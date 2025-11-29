La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Franco Colapinto terminó 20° el sprint y clasificó 20° para el GP de Qatar, en un sábado en que contrastó mucho con su compañero de equipo

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

29 de noviembre 2025 · 17:42hs
El Alpine de Franco Colapinto estuvo desenfocado en Qatar.

El Alpine de Franco Colapinto estuvo desenfocado en Qatar.

Franco Colapinto hizo simple las cosas cuando habló. Como es habitual. Cuando es el auto, cuando está molesto por un Alpine que lo hace sufrir, lo dice. Cuando la responsabilidad es toda suya, también. “Manejé mal, es toda mía”, dijo abatido el argentino después de una clasificación donde esta vez no se le puede cargar todo a las debilidades del 43. Su compañero Pierre Gasly realmente se lució a pesar de eso y largará 9° el GP de Qatar. El argentino, último.

El fin de semana en un circuito sin atractivos como el de Losail viene siendo un paso atrás para Colapinto. Quedó clarísimo una vez más que no le conviene por ahora los formatos sprint. Que precisa los tres ensayos libres para equivocarse más tranquilo e ir buscándole la vuelta a un auto que es lo que es.

Los sprint no favorecen a Franco Colapinto

Le pasó recientemente en Brasil, después de su día más feliz porque se anunció su continuidad, y repitió en Qatar. Tuvo un fuerte exceso en el único ensayo que le dañó el piso y lo condicionó para la clasificación para el sprint, donde quedó último. Hasta ahí, el viernes venía parecido al de Gasly, al que le pasó lo mismo y solo terminó delante suyo por nada.

>>Leer más: Franco Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Por eso rompieron el parque cerrado y largaron el insípido sprint desde boxes. Apenas Gasly subió un puesto por una cuestión ajena que fue la parada en boxes de Lance Stroll, que andaba también por el fondo, y Colapinto pudo hacerlo también cuando pararon los dos Alpine al mismo tiempo en la penúltima vuelta, pero regresó justo detrás del canadiense.

La gran diferencia en clasificación

Hasta ahí, muy parecidos los compañeros de equipo que es el único parámetro en el que debe medirse Colapinto en vistas de las debilidades del auto. Pero en la clasificación el argentino cometió errores importantes que lo expusieron, porque Gasly tuvo una muy buen actuación que no solo lo hizo pasar a la Q2 sino a la Q3, para largar finalmente noveno.

Los primeros intentos de ambos fueron calcados, apenas con 20 milésimas de diferencia, pero el argentino puso todas las gomas fuera de los límites de la pista en la curva 10 y le quitaron el tiempo.

Y fue tan bueno el segundo intento de Gasly, como muy malo el de Colapinto. En ese entonces el francés metía el Alpine 2° y le sirvió tanto que, aún cuando le anularon el tercero y último giro, le alcanzó para pasar a la Q2, claro que por nada. En cambio, el argentino pisó pianito y leca en una de las curvas de alta velocidad y su primer intento válido lo dejó último.

>>Leer más: Un viernes por el piso para Franco Colapinto en Qatar y un finde que no invita a ilusionarse

Para el tercero, Colapinto mejoró todos sus parciales pero no le alcanzó. Apenas superó a Esteban Ocon, que encima volvería a pasarlo, para dejarlo cola.

La confesión sincera del argentino

“Estoy triste, fue toda mía”, dijo sin titubear mientras Juan Fossaroli de ESPN buscaba argumentos para entender lo que había pasado. “Me fui de largo en los dos primeros intentos y el último tampoco fue bueno. Manejé mal”.

Así de simple, Colapinto dejaba claro que, pese a todos los condicionamientos del Alpine, él le agregaba lo suyo pero en este caso para ir para atrás.

El contraste con Gasly lo expuso también, con el francés peleando en el selecto grupo de los diez, con buenas perspectivas, al punto que les dio pelea a Fernando Alonso, Carlos Sainz e Isack Hadjar, y hasta se dio el gusto de superar a la Ferrari de Charles Leclerc.

Las perspectivas para la carrera no son buenas, clara, largando de tan atrás y sin esperar contingencias climáticas que emparejen las cosas. Y en un circuito que apenas parece permitir el sobrepaso al final de una recta corta.

Lo único que alienta alguna ilusión es que habrá dos paradas obligatorias y seguramente salga con una estrategia distinta a la de Gasly. Si aprovecha algún safety car, tal vez pueda subir posiciones. Peor no le va a ir, eso está claro.

La mejor visión para Pierre Gasly

Gasly tendrá mejor visión de lo que todo el mundo estará atento, con la pelea del poleman Oscar Piastri con su compañero Lando Norris y un Max Verstappen tercero y siempre a la expectativa, aunque no mostró hasta ahora en Qatar estar a la altura.

Norris puede consagrarse si gana o si le saca dos puestos de ventaja a Piastri del 2° para atrás. Le lleva 22 puntos a su compañero y 25 a Verstappen, que está obligado a terminar delante del inglés para llegar a Abu Dabi con chances.

En triunfos, Piastri y Norris llevan 7 este año y Verstappen 6. Habrá que ver si el británico arriesga o se dedica a sumar fuerte, que eso lo llevará al título. Con dos terceros puestos, está hecho.

Colapinto mira de lejos esa pelea y espera recomponer su imagen de todas formas con una carrera que le permita dejar Qatar con mejores sensaciones de las que tiene, que son malas.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto camina por las calles de boxes de Losail, con casco en mano y preocupado. El Alpine no responde a lo que él quiere y se viene un sábado y domingo complicados.

Un viernes por el piso para Franco Colapinto en Qatar y un finde que no invita a ilusionarse

Franco Colapinto disputa en Qatar su 26º semana de gran premio con el Alpine.

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

El Alpine de Franco Colapinto en el asfalto de Qatar, donde se corre la penúltima de la Fórmula 1.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Lo último

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario llevó a cabo una colecta para la Fundación del Garrahan. Este lunes tendrá su cierre con un jornada solidaria. Cómo colaborar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Newells: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Ovación
Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar
Ovación

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Policiales
Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban
Policiales

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Ciudad
Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida