Susana Rosano presenta "Nunca llegarás a viejo", dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

Será este jueves 4 de diciembre, a las 18.30, en la librería Municipal. Del acto participarán Cristian Molina y Gabriela Águila

30 de noviembre 2025 · 17:37hs
Susana Rosano presenta Nunca llegarás a viejo, dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

Este jueves 4 de diciembre, a las 18.30, en la librería Municipal, Presidente Roca 731, se presentará el libro “Nunca llegarás a viejo”, de Susana Rosano, publicado por Beatriz Viterbo. Del acto participarán Cristian Molina y Gabriela Águila, bajo la coordinación de Julia Musitano.

“Nunca llegarás a viejo”, dijo Emilia Perassi, “es la historia de una herida que atraviesa el tiempo. Una meditación sobre la pérdida, la memoria y los vínculos que persisten más allá de la muerte. Susana Rosario escribe desde la vorágine de una ausencia: la de su hermano Alfredo, asesinado por la dictadura argentina en 1976. Pero el libro no se limita al testimonio de una historia propia: se adentra en la complejidad de la memoria fraterna, interpela las zozobras de una relación que se establece desde el amor y los celos, la competencia y la admiración. Y se pregunta: ¿puede la voz de los hermanos ofrecer un conocimiento distinto del que resguardan 1os archivos de los derechos humanos o las memorias de la rnilitancia? En fragmentos que respiran desasosiego y ternura, que habitan a la vez el tajo y el remiendo, la autora compone una lúcida y amorosa partitura de voces solas y a un costado para abrazar y arrullar a sus fantasmas”.

Susana Rosano es profesora honoraria de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (Iech) UNR-Conicet. Obtuvo su Maestría en Arte y su doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, en 2005. Periodista cultural en medios y revistas argentinas e internacionales y especialista en literatura latinoamericana contemporánea, dictó clases de grado y posgrado, y conferencias en universidades del país y del extranjero. Su libro “Rostros y máscaras de Eva Perón, imaginario populista y representación” (Beatriz Viterbo, 2006) fue preciado por el Fondo Nacional de las Artes. Ha escrito numerosos artículos, capítulos de libros y dossiers sobre literatura, política y memoria en revistas académicas y medios de comunicación masiva del país y del extranjero.

