Susana Rosano presenta "Nunca llegarás a viejo", dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

“Nunca llegarás a viejo”, dijo Emilia Perassi, “es la historia de una herida que atraviesa el tiempo. Una meditación sobre la pérdida, la memoria y los vínculos que persisten más allá de la muerte. Susana Rosario escribe desde la vorágine de una ausencia: la de su hermano Alfredo, asesinado por la dictadura argentina en 1976. Pero el libro no se limita al testimonio de una historia propia: se adentra en la complejidad de la memoria fraterna, interpela las zozobras de una relación que se establece desde el amor y los celos, la competencia y la admiración. Y se pregunta: ¿puede la voz de los hermanos ofrecer un conocimiento distinto del que resguardan 1os archivos de los derechos humanos o las memorias de la rnilitancia? En fragmentos que respiran desasosiego y ternura, que habitan a la vez el tajo y el remiendo, la autora compone una lúcida y amorosa partitura de voces solas y a un costado para abrazar y arrullar a sus fantasmas”.