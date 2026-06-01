Vóley: Normal 3 se quedó con la Copa de Oro en la rama masculina del "Uruguayo"

El equipo masculino de la Escuela se quedó con el título en uno de los torneos de vóley más importantes de la región que se disputa en San Jorge

Por algo es la “Escuela” del vóley . La rama masculina de Normal 3 se adjudicó la Copa de Oro del “Torneo Abierto Nacional Uruguayo 2026”, uno de los certámenes más importantes de la región organizado por el Club Atlético San Jorge durante el fin de semana.

Los chicos de la Escuela tuvieron una destacada actuación a lo largo de toda la competencia, superando distintas instancias y consolidándose entre los mejores equipos del certamen hasta alcanzar la final. E n el partido decisivo, enfrentó a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, equipo al que venció 2-0 con parciales de 22-25 y 19-25. Ian Mena, integrante del mens sana santafesino fue elegido como el MVP de la final, mientras que el goleador fue Tomás Bruzzo, de Normal 3, con 12 puntos.

La Copa de Plata, en tanto, fue para Acción Juvenil, que derrotó 2-0 (19-25 y 16-25) a Banco Nación; mientras que la Copa de Bronce se la llevó Ciudad Venado tras vencer a Federación Santafesina 2-0 (21-25 y 23-25).

En la rama femenina, los equipos de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) tuvieron una destacada actuación: Citta cayó en la final de la Copa de Plata ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 1-2 (25-20 y 25-17); mientras que Normal 3 ganó la Copa de Bronce al superar a Unión de Santa Fe 1-2, con parciales de 26-24, 20-25 y 9-15. Camila Medina, de Normal 3, fue la MVP del partido. La Copa de Oro fue para Villa Dora, que hizo pesar su mayor tradición en el vóley nacional y se impuso a El Tala de San Francisco 2-0 (25-22 y 25-20). Sofía Miguel, de El Tala fue la MVP.

Santa Fe campeón en Miramar

El fin de semana finalizó el Campeonato Nacional Sub 18 en Miramar y Chapadmalal con la participación de 16 federaciones de todo el país y 15 equipos por rama. Santa Fe, por el lado femenino y Metro, por el masculino, fueron los campeones con Emma Williner y Federico Debonis como los jugadores más destacados.

El torneo ese desarrolló desde el martes 26 con acción en el Polideportivo de Miramar y el resto de las canchas en Chapadmalal. Los equipos compitieron en tres zonas de cinco equipos en la fase regular y luego fue el turno de los Play Off y reubicaciones.

En el partido decisivo de la rama femenina, el equipo santafesino derrotó a su par de Córdoba por un categórico 0-3, con parciales de 19-25, 19-25 y 19-25. Las santafesinas Lucia Guillaume, fue elegida la MVP de la final y Sofía Baldo, la máxima goleadora con 17 puntos.

El plantel campeón alistó a las jugadoras Lucía Guillaume, Sofía Baldo, Emilia Luchesi, Lucía Mezzo, Emma Oldani, Emma Williner, Bianca Luján, Pilar Ville, Abril Araya, Martina Ghio López, Victoria Izaguirre, Valentina Rodríguez, Jazmín Gauchart y Valentina Carranza.

En la final masculina, Metro derrotó a Buenos Aires 3-0 (25-23, 25-17 y 25-18).

Posiciones finales del Nacional Sub 18 de vóley

Las posiciones finales fueron las siguientes:

Femenino: 1) Santa Fe, 2) Córdoba, 3) Metro, 4) Buenos Aires, 5) Mendoza, 6) Entre Ríos, 7) Chaco, 8) San Juan, 9) Tucumán, 10) La Pampa, 11) Corrientes, 12) Misiones, 13) Santiago Del Estero, 14) San Luis y 15) Neuquén.

Masculino: 1) Metro, 2) Buenos Aires, 3) Entre Ríos, 4) San Juan, 5) Santa Fe, 6) Córdoba, 7) Mendoza, 8) San Luis, 9) Corrientes, 10) La Pampa, 11) Tucumán, 12) Misiones, 13) Neuquén, 14) Chubut y 15) Chaco.

Torneo Esperanzas Argentinas

Durante el fin de semana, se disputó en las instalaciones del Club Atlético Provincial, el torneo abierto Esperanzas Argentinas para la categoría Sub 16 en ambas ramas, campeonato del que participaron 36 equipos en la rama femenina y 10 en la rama masculina.

En el certamen femenino, Náutico Sportivo Avellaneda se quedó con la Final de Oro al vencer a Paracoa 2-0 (25-16 y 25-16). Mía Zonca, de Náutico, fue elegida la MVP del encuentro y fue la goleadora con 7 puntos.

El equipo del barrio Lisandro De la Torre alistó a las jugadoras Mía Zonca, Maura Brunella Alvarez Cabello, Juliana Creolani, Luisina Gribaudo, Sofía Peterlín, Juana Lerman, Martina Labartete Gazza, Malena Conti, Camila Juhasz y Martina Milagros Caracchi.

Por el lado de los varones, en tanto, Defensores de Banfield superó a la Selección Santafesina Sub 14 2-1 (21-25, 26-24, 15-12.) y también se coronó en la Final de Oro. El MVP de partido fue Tomás Capurro de Defensores de Banfield) y el máximo anotador Bruno Páez, de Federación Santa Fe.

El seleccionado santafesino Sub 14 formó con Bruno Derek Páez, Bautista Zupel, Joaquín Bertoni, Agustín Masella, Tomás Armendía Masin, Francisco Donato Villalba, Roy Sánchez Gómez, Lian Eliel Joeda, Mateo Bosch Nuss, Martín Dell Elce, Gastón Reviriego Gazzola, Benjamin Brac, Máximo Maldonado y Benjamín Turich.