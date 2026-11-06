La Capital | La Ciudad | chatarrerías

La Municipalidad clausuró otras tres chatarrerías y en una secuestró luminarias led del alumbrado público

Las intervenciones se hicieron durante operativos en chatarrerías para desalentar la venta de materiales de origen dudoso

6 de noviembre 2026 · 06:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
En una de las chatarrerías controladas encontraron columna y reflectores con luminarias led del alumbrado público.

En una de las chatarrerías controladas encontraron columna y reflectores con luminarias led del alumbrado público.

La Secretaría de Control municipal de Rosario sigue adelante con los operativos de fiscalización en chatarrerías en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y desalentar la venta de elementos de dudoso origen. En uno de los procecimientos de esta semana se secuestraron dos luminarias led pertenecientes al sistema de alumbrado público.

Los trabajos se realizaron en conjunto con la Policía de Santa Fe, como suele hacerse en estos casos. Y en esta estrategia conjunta, durante una intervención desarrollada la semana pasada también se había incautado cartelería oficial de tránsito.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios, en coordinación con la Dirección General de Control Urbano y la Policía de la provincia de Santa Fe.

Como resultado de las inspecciones que hicieron esta semana, se dispusieron tres clausuras de establecimientos que se encontraban desarrollando actividad comercial sin ningún tipo de habilitación ni condiciones de seguridad e higiene.

Luminarias led públicas

En ese marco, en uno de los comercios inspeccionados, en calle Pasco al 200 bis (barrio República de la Sexta), los agentes detectaron dos luminarias led pertenecientes al sistema de alumbrado público, que fueron secuestradas durante el procedimiento y de esta forma quedan a disposición de la Justicia. Por su parte, las actuaciones fueron enviadas al Tribunal del Faltas.

>>Leer más: Secuestraron gran cantidad de autopartes en una chatarrería y detuvieron a dos personas

Las intervenciones de esta semana se suman a otras que se habían realizado la anterior, operativo en el cual se ejecutaron dos clausuras. En uno de los casos, en calle avenida del Rosario al 1900, también se había hallado un cartel de tránsito oficial. Dicho material fue secuestrado por los agentes municipales y quedó a disposición de la justicia.

Importancia del control conjunto

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener estos controles conjuntos con la policía para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, detectar posibles elementos robados y resguardar los bienes que forman parte de la infraestructura pública de la ciudad.

>>Leer más: Robo de cables y metal: el municipio clausura hasta dos chatarrerías por día

“Estos operativos son fundamentales para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de las ordenanzas vigentes, cortar la cadena de comercialización de elementos robados y evitar que elementos que pertenecen al patrimonio público terminen en circuitos de comercialización ilegal", señaló el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera. Y advirtió: "Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con las distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad para detectar irregularidades y, como en estos casos, cuidar los bienes de todos los rosarinos”.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: viernes con posibles tormentas y rafagas desde la tarde

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

en el dia nacional del donante de sangre convocan a participar de la colecta

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta

choque de camiones: la autopista estaba cortada en capitan bermudez

Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez

motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de santa fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Las más leídas

Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Lo último

Roldán: de una ciudad que creció sin planificación a una gestión que busca ordenar su futuro

Roldán: de una ciudad que creció sin planificación a una gestión que busca ordenar su futuro

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

La Conmebol, uno de los mayores clientes del Ueno Bank: cuántos millones tenía

La Conmebol, uno de los mayores clientes del Ueno Bank: cuántos millones tenía

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

El auto de la víctima quedó dado vuelta en el medio de la calle Córdoba. Otros dos vehículos estacionados sufrieron daños por el siniestro vial

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar
Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle
Economía

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes
La Ciudad

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Las más leídas
Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Ovación
Newells tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Newells tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Newell's tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Central frente a una necesidad que conoce de memoria, debe actuar como se acostumbró a hacerlo

Central frente a una necesidad que conoce de memoria, debe actuar como se acostumbró a hacerlo

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo, eclipsado por el brillo de Messi

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo, eclipsado por el brillo de Messi

Policiales
Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

La Ciudad
Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

La Municipalidad clausuró otras tres chatarrerías y en una secuestró luminarias led del alumbrado público

La Municipalidad clausuró otras tres chatarrerías y en una secuestró luminarias led del alumbrado público

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: El odio antimusulmán fracasó
El Mundo

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones
Policiales

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez
Política

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario
Policiales

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia
Policiales

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas
La Ciudad

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación
La ciudad

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez
Información General

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber
Economía

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber

Mejoramiento genético de alfalfa: innovaciones clave para sistemas productivos
Agro

Mejoramiento genético de alfalfa: innovaciones clave para sistemas productivos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha
Política

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte
La Ciudad

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad
Política

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes
Política

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes