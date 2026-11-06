La Municipalidad clausuró otras tres chatarrerías y en una secuestró luminarias led del alumbrado público

La Secretaría de Control municipal de Rosario sigue adelante con los operativos de fiscalización en chatarrerías en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y desalentar la venta de elementos de dudoso origen. En uno de los procecimientos de esta semana se secuestraron dos luminarias led pertenecientes al sistema de alumbrado público.

Los trabajos se realizaron en conjunto con la Policía de Santa Fe, como suele hacerse en estos casos. Y en esta estrategia conjunta, durante una intervención desarrollada la semana pasada también se había incautado cartelería oficial de tránsito.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios, en coordinación con la Dirección General de Control Urbano y la Policía de la provincia de Santa Fe.

Como resultado de las inspecciones que hicieron esta semana, se dispusieron tres clausuras de establecimientos que se encontraban desarrollando actividad comercial sin ningún tipo de habilitación ni condiciones de seguridad e higiene.

Luminarias led públicas

En ese marco, en uno de los comercios inspeccionados, en calle Pasco al 200 bis (barrio República de la Sexta), los agentes detectaron dos luminarias led pertenecientes al sistema de alumbrado público, que fueron secuestradas durante el procedimiento y de esta forma quedan a disposición de la Justicia. Por su parte, las actuaciones fueron enviadas al Tribunal del Faltas.

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Las intervenciones de esta semana se suman a otras que se habían realizado la anterior, operativo en el cual se ejecutaron dos clausuras. En uno de los casos, en calle avenida del Rosario al 1900, también se había hallado un cartel de tránsito oficial. Dicho material fue secuestrado por los agentes municipales y quedó a disposición de la justicia.

Importancia del control conjunto

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener estos controles conjuntos con la policía para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, detectar posibles elementos robados y resguardar los bienes que forman parte de la infraestructura pública de la ciudad.

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“Estos operativos son fundamentales para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de las ordenanzas vigentes, cortar la cadena de comercialización de elementos robados y evitar que elementos que pertenecen al patrimonio público terminen en circuitos de comercialización ilegal", señaló el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera. Y advirtió: "Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con las distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad para detectar irregularidades y, como en estos casos, cuidar los bienes de todos los rosarinos”.