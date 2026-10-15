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"A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo"

En "diez al toque", Pepe Basualdo no dudó en opinar sobre lo sucedido en Estados Unidos 94 porque Argentina era plena candidata a jugar la final

Luis Castro

Por Luis Castro

15 de octubre 2026 · 06:00hs
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Pepe en plena acción en el torneo de Bancos y Seguros.

Pepe en plena acción en el torneo de Bancos y Seguros.

"El fútbol no deja amigos sino buenos compañeros", "Messi es el mejor", "a Maradona lo sacaron del Mundial 94" y "en el fútbol cumplí con todos mis sueños, hasta se excedieron". Algunas de las frases de José Basualdo que lanzó al momento de responder en la sección "Diez al toque". A la vez, opinó que en la final del último Mundial ante España, a pesar de los diferentes rumores, la selección argentina la perdió "en la cancha".

1- ¿Un amigo que te haya dejado el fútbol?

-El fútbol no deja amigos, deja muy buenos compañeros. Amigos creo que los tenés afuera de lo que es el fútbol.

2- ¿El estadio más difícil en el que jugaste?

-El de Milan, el de la final contra Italia 90 contra Alemania. Para mí ese fue el más difícil.

3- ¿El mejor jugador del mundo hoy?

-Messi. Si me decís de hoy es él, después hay muchísimos.

4- ¿Bilardo o Bianchi?

-Me quedo con Carlos, ja.

5- ¿La camiseta que más te dolió enfrentar?

-En su momento la de Boca, obviamente, porque era simpatizante de Boca hasta ese momento, estando en el potrero, porque me gustaba el Boca del Toto Lorenzo. Me inculcaron mucho mirar eso y y bueno, me gustaba el Loco Gat, Ipernia, los huevos de de Mous, o sea, todo eso me gustaba.

6- ¿Un sueño que te quede por cumplir en el fútbol?

-En el fútbol ninguno. Creo que todos están cumplidos y se excedieron.

>>Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

7- ¿Un gol tuyo que vuelvas a mirar en YouTube o el mejor día como futbolista?

-Sí, el de Vélez. El de Vélez eh me gustó cuando jugaba Vélez contra Independiente, el tercer gol que le hice Independiente de zurda al en Comba a Mondragón. Ese fue el que más recuerdo,

8- ¿El jugador más divertido que tuviste de compañero?

-De compañero el Pato Abbondanzieri.

>>Leer más: La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

9- ¿Creés que a Maradona lo "sacaron" del Mundial 94 o sólo fue un error?

-No, lo sacaron del Mundial. Era un equipazo el que teníamos. Creo que todos sabían que íbamos a jugar esa final y la única manera de sacarnos era a través de Diego y así pasó.

10- Pepe Basualdo en una sola palabra?

-Uh, qué difícil. Diría amigo.

Bonus

-¿Fue penal o no en la final ante Alemania?

-Creo que no y lo seguimos manteniendo al día de hoy. Cuando hablamos con el árbitro (Edgardo) Codesal en aquel momento vino el línea y dijo: "Para mí no fue, pero lo cobró el árbitro". Peor, más caliente todavía. Después cuando jugamos con Boca la Copa Libertadores de 2000 ante América de México lo volví a encontrar a Codesal, le pregunté lo mismo y me respondió: "Lo cobraría de nuevo".

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