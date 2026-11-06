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Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

El Sistema de Atención registró casi 7.900 entre enero y octubre de este año. El año pasado habían sido 5.400 para el mismo periodo

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

6 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Rosario marchará una vez más contra la violencia machista

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Rosario marchará una vez más contra la violencia machista
La Municipalidad dio a conocer nuevos registros sobre asistencia ante casos de violencia de género.

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

La Municipalidad dio a conocer nuevos registros sobre asistencia ante casos de violencia de género.

Entre enero y octubre de este año, el municipio a través del sistema municipal de atención integral en violencia de género registró 7.844 consultas cuando en igual periodo del año pasado se habían contabilizado unas 5.400, cantidad que se había mantenido estable también en 2024. De esta forma, los números oficiales arrojan un incremento interanual de un 45 por ciento sobre una problemática que viene en ascenso y dispone de un 0800 y una línea de WhatsApp.

El municipio presentó este jueves la campaña "No estás exagerando, es violencia", que se enmarca en la iniciativa internacional "Informando a las mujeres, transformando vidas", impulsada por la organización no gubernamental Centro Carter. El lanzamiento forma parte de las acciones en noviembre, mes en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

>>Leer más: Senado de Santa Fe: media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

En este contexto, algunas calles de la ciudad ya tienen colocadas en la cartelería pública parte de la campaña con afiches alusivos. La secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, destacó que la campaña trabaja con la identificación de acciones cotidianas “que tienen que ver con distintas manifestaciones de violencia, violencia económica y simbólica que muchas veces pasan desapercibidas", y remarcó que frases como “no es para tanto”, “no seas exagerada”, “fue un chiste” o “sos muy sensible” pueden funcionar como formas de invalidar su malestar, generar incertidumbre y dificultar el reconocimiento de las situaciones de violencia.

>>Leer más: Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Suba de denuncias

En la evolución de los últimos tres años, se produjo un salto en la cantidad de denuncias recibidas por el registro de denuncias del municipio. Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el Contacto Violeta (341-5-781509) recibieron entre enero y octubre de 2024; 5.818 consultas (2.571 realizadas a través de la línea de teléfono y 3.247 a través del servicio de mensajería), cifra que implica un promedio diario de 19 pedidos de ayuda o asesoramiento ante situaciones de violencia de género. Además, tuvieron en enero de este año un pico de demanda con 396 llamadas y 434 mensajes.

En 2025, ambas líneas recibieron entre enero y octubre de este año 5.457 consultas (2.272 realizadas a través de la línea de teléfono y 3.185 a través del servicio de mensajería). Y el pico de demanda fue ese último mes con 681 consultas.

Entre enero y octubre de este año, el Sistema de Atención Integral en Violencias de Género (Saivg) de la Municipalidad de Rosario registró 7.844 consultas. El dato incluye la incorporación de otros ítems, aunque las autoridades municipales destacan que de todos modos la tendencia es a la suba en los totales.

Por distritos

La asistencia abarcó los seis distritos de la ciudad, con mayor demanda en el distrito oeste (271), seguido por el sur (194), el norte (185), el noroeste (158), el centro (129) y el sudoeste (70). Además, se registraron 90 admisiones en espacios de escucha terapéutica individual.

Ante situaciones de riesgo crítico, cuando no existen redes de apoyo o alternativas habitacionales seguras, los Centros de Protección Alicia Moreau y Casa Amiga alojaron y resguardaron a 57 mujeres, y 73 niños.

Asimismo, el sistema articula acciones con el Poder Judicial y otros organismos estatales. Durante este período, se confeccionaron 321 informes técnicos y se tramitaron 66 prohibiciones de acercamiento, 5 exclusiones de hogar y la asignación de 64 botones de alerta.

Alertas tempranas

“Uno de los mecanismos que permite que la violencia de género se instale y se sostenga es poner en duda la percepción de lo que una mujer vive y siente”, afirmó Ferrero, y resaltó la importancia de reconocer esas manifestaciones: “Son alertas tempranas que detectamos y si nos sacamos las dudas y pedimos ayuda, se puede hacer un camino con las profesionales para salir de una ruta crítica de la violencia”.

En este sentido, la secretaria municipal enfatizó que la campaña pretende “brindar un fuerte mensaje de confianza a aquellas mujeres que tienen dudas y recordarles que de este lado hay un municipio y un sistema de atención dispuesto a acompañarlas, asesorarlas y cuidarlas”.

Rosario fue seleccionada como una de las 13 ciudades para la cuarta cohorte de la campaña "Informando a las mujeres, transformando vidas", impulsada por el Centro Carter, la ONG estadounidense fundada en 1982 y dedicada a la observancia de la democracia y los derechos humanos.

“La idea es concientizar a toda la comunidad, por supuesto con los varones incluidos, porque creo que hemos construido estándares mínimos de convivencia y todos estamos preocupados con la situación de violencia de género, la reconocemos y entendemos que el Estado municipal tiene herramientas para abordarla, pero lo queremos poner en conversación pública, con toda la comunidad”, enfatizó Ferrero.

La violencia de género acumula víctimas en el país, muchas de ellas fatales.

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“Desde el municipio queremos ampliar el rango de mujeres que puedan contactarse con nuestros servicios para construir una vida libre de violencia", y añadió que "la propuesta también busca dar a conocer todo el sistema de atención en violencia de género con el que cuenta Rosario, un sistema que funciona hace más de 30 años, robusto, con distintos dispositivos que están al servicio de todas las mujeres de la ciudad", prosiguió la funcionaria.

La creación de la campaña incluyó un trabajo participativo con equipos municipales y organizaciones que integran la Mesa Consultiva, Participativa y Ejecutiva en Violencia hacia las Mujeres por Motivos de Género, donde se compartieron experiencias, se identificaron problemáticas y se consensuaron los ejes del mensaje.

Este proceso permitió incorporar las voces de las mujeres de distintos territorios para construir una comunicación cercana y directa, que facilite la identificación de las violencias y el acceso a la información sobre los servicios disponibles.

La nueva campaña busca que más mujeres puedan identificar las violencias que atraviesan, reconocer sus derechos y conocer las alternativas de acompañamiento disponibles. Porque ponerle nombre a lo que sucede puede ser el primer paso para pedir ayuda. Acercar el Teléfono Verde y los dispositivos municipales a más mujeres es parte de una política pública que busca garantizar su autonomía y acompañarlas en el camino hacia una vida libre de violencia.

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