Vanesa Strauch llega al teatro de La Vigil para hacer del humor una herramienta de revolución

La comediante compartirá escenario con Chama Carrá el próximo 12 de noviembre, en un show de stand up. En la previa, dialogó con La Capital

“Con tu voto podés estar firmando la sentencia de muerte de un jubilado, de una persona que necesita medicamentos. E s muy importante la toma de conciencia que tenemos que tener. A mí me toca hacerlo desde mi lugar como comediante y por eso llevo esta bandera muy firme. Sé que en mi show quiero que se hable de esas cosas, pero lo lindo es que lo hacemos con una sonrisa, para aliviarlo ”, expresó la comediante Vanesa Strauch en diálogo con La Capital. La comediante llegará junto a Chama Carrá el próximo jueves 12 de noviembre, a partir de las 21, con un nuevo espectáculo de stand up en un escenario especial para la ciudad: el Teatro de La Vigil.

Strauch es comediante, actriz e improvisadora y cuenta con más de diez años de trayectoria en escenarios. Además, desde hace cinco años forma parte de "Furia Bebé", el programa del canal de streaming FutuRock que se emite cada tarde, en la que logró construir una comunidad de seguidores.

A lo largo de su carrera también compartió escenario de stand up con otras comediantes como Malena Pichot, Srta. Bimbo, Charo López y Ana Carolina. Esta vez, se une a Chama Carrá, comediante, actor e influencer que se volvió furor en las redes sociales por sus videos de humor sobre la vida adulta, los vínculos, los mandatos sociales y la cercanía de los 40 años.

Con esos mismos temas como punto de partida, ambos se encontrarán en un mismo escenario para hacer lo que mejor saben: observar, incomodar un poquito y convertir lo cotidiano en una excusa para reírse de todo.

En diálogo con La Capital, Vanesa habló sobre el espectáculo, el rol del humor en estos tiempos difíciles, el entusiasmo que le genera volver a una ciudad que siempre la recibe con alegría y la importancia de hacerlo en un espacio emblemático como lo es el Teatro de La Vigil.

>>Leer más: Litto Nebbia vuelve a Contraviento con doble función: covers rosarinos y clásicos

Vanesa Strauch junto a Chama Carrá

Se trata de la primera vez que Vanesa Strauch y Chama Carrá compartan escenario, aunque, según contó la comediante, la admiración entre ambos ya estaba. Vanesa conocía a Chama por sus videos en redes sociales y terminó de descubrir su humor cuando fue a verlo a "Vieja loca", su espectáculo de stand up. Le gustó tanto que decidió convocarlo para sumarse a algunas fechas de su gira.

“Fui a verlo y me volví loca, me morí de risa. Yo no me río tanto, imaginate que hace 12 años que hago esto y ya no me sorprende cualquier cosa”, recordó. También encontró puntos en común en la manera de hacer humor. “Lo que tenemos en común con Chama es que hacemos un humor de autocrítica, que tiene que ver con la edad y con las macanas que hacemos. Tenemos una personalidad bastante parecida. Él ama mucho lo que hace y hay algo de honestidad en su humor que yo también comparto”, agregó.

El show también tendrá la participación especial de la drag queen Kairo, que estará a cargo de darle la bienvenida al público. “Siempre que puedo trato de sumar a una amiga del colectivo LGBTQ+ a mis shows”, contó Vanesa. Después llegará el turno de los protagonistas, que irán compartiendo con el público sus particulares miradas sobre la vida cotidiana.

“En mi caso, casi siempre mi material tiene que ver con experiencias propias. A partir de cosas que le pasaron a mí, que no fueron la mayoría buena, la damos vuelta y nos reímos de eso. Me gusta mucho decir: ‘Te pasó esto, te prometo que dentro de dos años te vas a reír’”, comentó.

El cansancio, el pluriempleo y la sensación de tener que hacer malabares aparecen entre los temas que llevan al escenario. “Más en estos momentos, tan trises, el show es, a la vez, muy sensible. Te digo que te vas con una herramienta", señaló.

View this post on Instagram A post shared by La Vigil (@la_vigil)

>>Leer más: Reabre la sala de teatro de la mítica Biblioteca Vigil

El humor como una herramienta revolucionaria

Tanto en "Furia Bebé", el programa que comparte con Malena Pichot, como en sus espectáculos de stand up, Vanesa Strauch no esquiva la realidad. Las discusiones sociales y políticas atraviesan sus contenidos y hablar de derechos, desigualdades y discursos de odio también forma parte de su manera de hacer humor.

En ese sentido, sostiene que es justamente en los momentos difíciles cuando uno necesita reír. “Es cuando más lo necesitamos, tanto el público como la comediante. Es encontrarnos en un lugar seguro, divertirnos juntos por un tiempo y olvidarnos de los problemas. En momentos como estos, la risa es una revolución. Reírse fuerte es hacerle la revolución a los que no nos quieren”, afirmó.

“Yo siempre me reí de los malos, de los poderosos, y ahora hay tanto malo”, agregó. Desde hace años, lleva al escenario temas como el aborto, la menstruación y los derechos de las mujeres y las diversidades. Pero advierte que el contexto actual volvió todavía más urgente ese compromiso, frente a la quita de derechos y los discursos de odio, especialmente hacia el colectivo LGBT+. “Ahora reforzamos el mensaje para recordar y también para reflexionar cómo se llegó ahí y cómo se sale”, señaló.

Volver a Rosario es siempre una alegría para Strauch, que después de tantos años guarda un recuerdo muy especial con el público."Es increíble el público rosarino. Imagínate que la vez pasada, al final del show se cortó la luz y lo terminamos haciendo con público iluminándonos, nadie se quejó, nadie dijo, qué pasa, devuelvan la guita. Así es el público rosarino, puro amor, siempre", contó.

Esta vez, el regreso tiene un significado especial por el lugar donde se presentará. La dupla llegará al teatro de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, un espacio emblemático de la ciudad, intervenido por la última dictadura militar en febrero de 1977 y recuperado años después. “Es un honor total estar en La Vigil, en un lugar de tanta resistencia. Me sentí muy feliz cuando recibí el llamado”, cerró.

>>Leer más: Fito Páez agotó las entradas para su show en Rosario y lanzó otra fecha