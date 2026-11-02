Primera C: Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

El equipo de la familia Messi perdió por goleada ante el Arrabalero (4-1), en el partido de ida de los cuartos de final que se disputó en la cancha de Almagro. La revancha dentro de 15 días.

Primera C. El equipo de la familia Messi cayó ante Sportivo Barracas por 4 a 1 en el partido de ida de los cuartos del Reducido.

Leones FC dio un paso en falso en la cancha de Almagro ante Sportivo Barracas, en el choque de ida de los cuartos de final del Reducido en la Primera C . Los arrabaleros se quedaron con un contundente triunfo por 4 a 1 y dejó muy mal parado al elenco de Alvear para el encuentro revancha que disputará dentro de 15 días. Encima, le echaron a uno de sus mejores hombres en el primer tiempo: Cristian Bonesso.

El equipo dirigido por Alejandro Ojeda llegaba a este encuentro después de vencer la serie ante Mercedes con tiros penales 4-2, tras igualar el global en los dos partidos 2 a 2. Por su parte el Arrabalero pasó a los cuartos desde los doce pasos al vencer a Sacachispas 5- 4 con un global en los dos cotejos 1 a 1.

En el amanecer del partido, el dueño de casa en la primera incursión llegó a apertura con el tanto Nahuel Durruty a los 4' y de esa manera comenzó ganando en el estadio 3 de Febrero. Para los dirigidos de Alejandro Ojeda fue un golpe muy duro.

Después de abrir el marcador, el Arrabalero se hizo dueño del trámite y sobre los 10', el arquero Alegre le contuvo un remate a quemarropa de Tomás Bellido.

Leones FC buscó la igualdad

Con el correr de los minutos, la visita se adelantó en el terreno y a los 18' llegó con peligro al arco defendido por Barrionuevo, el delantero mandó un perfecto centro al corazón del área para Britos pero en última instancia, el defensor Romay mandó el balón al córner.

Y cuando el trámite estaba parejo, Cristian Bonesso recibió la roja por un supuesto manotazo a Romay y el árbitro Mascheroni de una opaca labor dejó a Leones FC con diez para disputar el resto del cotejo.

Denis Rodríguez marcó la igualdad

Después el local manejó las acciones, llegó en varias oportunidades para aumentar pero se chocó con las atajadas de Lucas Alegre. Y sobre los 41' llegó un prefecto centro de Alejo Fernández al área local y de arremetida, Denis Rodríguez le pegó como venía para por el 1 a 1. Golazo.

Pero en el cierre de la etapa, el local volvió ponerse al frente del marcador con el tanto de cabeza de Nazanero Vidal, 2 a 1 y al descanso.

El Arrabalero liquidó el pleito

El complemento comenzó con el zapatazo, a los 50', por intermedio Juan Ignacio Vieyra, quién reventó el travesaño. Pero en la primera contra, el local amplió el marcador a los 55' con el tanto de Santiago Sosa para poner el 3 a 1.

A pesar de jugar con uno menos, el equipo de la familia Messi buscó achicar la diferencia pero careció de ideas en los metros finales.

El dueño de casa también con diez

Sobre los 79' llegó el codazo de Tomás Bellido sobre la cara de Galo Bernardini, el juez Mascheroni cerca de jugada le sacó la roja directa y los dos equipos terminaron jugando con diez jugadores.

A los 86', la visita pudo achicar el resultado pero el remate de Leandro Duarte fue rechazado al córner. En la contra, Lautaro Ortega se llevó a la rastra a su defensor, sacó un remate potente al palo de Alegre, la pelota terminó en la red y así cerró la cifra por 4 a 1.

Leones FC tuvo una tarde para el olvido en la cancha de Almagro, fue goleado por Sportivo Barracas por 4 a1 y quedó muy mal parado para el encuentro revancha en el predio de Newell's dentro de 15 días.