La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

El presidente se encuentra en Noruega para asistir a la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

9 de diciembre 2025 · 18:15hs
Javier Milei en Noruega

Javier Milei en Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado.

El presidente Javier Milei llegó este martes a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Más allá del evento, su vestimenta llamó la atención y se viralizó en redes sociales.

Milei, en lugar de vestir de manera formal, se mostró con el mameluco de YPF, una decisión de indumentaria que fue celebrada por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Damián Arabia.

“Javier llegó a Oslo con el mameluco de YPF. Hablame de cómo promover inversiones y promocionar Argentina en el mundo de maneras disruptivas e innovadoras”, expresó el legislador desde sus redes sociales.

G7wSZW8WUAATqoW

La visita a Noruega

Machado recibirá la distinción internacional este miércoles a las 9, en una ceremonia que contará con la presencia del mandatario argentino y de otros tres jefes de Estado latinoamericanos: el presidente de Paraguay, Santiago Peña, de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa.

La ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz se llevará adelante este miércoles a partir de las 9 en el ayuntamiento de Oslo. Después, el presidente argentino aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13.10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamianArabia/status/1998478219218137415?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998478219218137415%7Ctwgr%5E961cab42af7db9148353ceb4642ab98cb1cced24%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-medidas-vivo-presidente-viajando-noruega-asistir-entrega-premio-nobel-paz-maria-corina-machado_0_SlJIo6LluT.html&partner=&hide_thread=false

Concretada estos encuentros, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial a las 16 del miércoles, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

>>Leer más: Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”. La líder de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del gobierno de Maduro.

