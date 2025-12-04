La Capital | Ovación | Clausura

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Los futbolistas comunicaron que a algunos el club les debe hasta cuatro meses de sueldo y denunciaron incumplimiento de promesas de los directivos

4 de diciembre 2025 · 14:28hs
Jugadores de Gimnasia celebran el gol que les dio el triunfo ante Barracas y la clasificación a las semifinales del Clausura. Hoy no practicaron.

Jugadores de Gimnasia celebran el gol que les dio el triunfo ante Barracas y la clasificación a las semifinales del Clausura. Hoy no practicaron.

La definición del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol está cada vez más cerca. Entre el domingo y el lunes se jugarán las semifinales, de las que saldrán los dos finalistas del certamen. El ganador se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

El domingo se enfrentarán Boca y Racing en la Bombonera. Y el lunes lo harán Gimnasia y Estudiantes en el bosque platense. Dos partidos tremendos de los que saldrán los finalistas del Clausura.

Pero no todo es color de rosa en los equipos en su búsqueda del título. Este jueves, los jugadores de Gimnasia no se entrenaron y emitieron un fuerte comunicado para explicar las razones: “A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses”, dijeron.

La falta de pago y las promesas incumplidas de los dirigentes dispararon este conflicto, justo en momentos en que hay recambio de autoridades en Gimnasia.

Qué dicen los jugadores de Gimnasia

El comunicado de los futbolistas conocido este jueves dice lo siguiente:

"El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo.

Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales.

"Queremos que Gimnasia salga adelante"

Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue -y continúa siendo- que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes.

Ante la falta total de respuestas, informamos que en el día de hoy, jueves 4 de diciembre, el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación que estamos atravesando.__IP__

El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece”.

