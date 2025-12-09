La Capital | Policiales | juez Salmain

"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

El juez federal rosarino fue acusado por delitos de cohecho y prevaricato vinculados a maniobras para beneficiar al empresario que luego declaró en su contra

9 de diciembre 2025 · 17:47hs
El juez Salmain presenció la indagatoria por Zoom.

Foto: Senado de la Nación.

El juez Salmain presenció la indagatoria por Zoom.

El juez federal Gastón Salmain fue indagado este martes en el marco de la causa que lo tiene imputado por los delitos de cohecho agravado y prevaricato. El magistrado está acusado por maniobras que permitieron al financista Fernando Whpei adquirir 10 millones de dólares cuando regía el cepo cambiario para enviarlos al exterior. En su declaración de más de una hora no respondió preguntas pero apuntó contra Fernando Whpei como imputado colaborador.

Este martes, desde las 10.30, el juez federal Nº 1 de Rosario Gastón Salmain declaró ante los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, Diego Velsco, Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Esteban Venditti. El juez a cargo de la indagatoria fue Carlos Vera Barros, del juzgado federal Nº 4. Salmain, todavía convaleciente por los mismos motivos médicos por los que se suspendieron dos indagatorias agendadas, estuvo presente vía Zoom y negó los hechos mientras ventiló acusaciones contra otro de los imputados.

>> Leer más: Piden la detención de un juez federal de Rosario por una oscura maniobra en favor de un financista

De acuerdo a la investigación, tanto Salmain como Whpei y Santiago Busaniche, el tercero de los imputados, formaron parte "de una instancia asociativa destinada a cometer delitos". "Direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato", indicaron desde la Fiscalía.

La banda de los millones

Según la imputación, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 los tres acusados "pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10 millones de dólares madiante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal Nº1 de Rosario". Ese juzgado estaba a cargo del propio Salmain, quien junto con Busaniche es apuntado por "direccionar el proceso judicial" para beneficiar a las empresas Attila Fideicomisos SRL, Grupo Unión S.A y Lancers S. A.

A cambio de esas maniobras Busaniche y Salmain, sostienen los fiscales "solicitaron el pago del 10 % de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue". Una suma que ascendió aproximadamente a una ganancia de 200 mil dólares.

>> Leer más: Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Dichas maniobras se acordaron, de acuerdo a la teoría acusatoria, en al menos una reunión que Whpei tuvo en su despacho el 2 de septiembre de 2023. Allí el empresario le entregó a Salmain el escrito judicial que presentarían y el magistrado aseguró "la viabilidad técnica" de la solicitud. Junto con Busaniche tramitaron y firmaron decretos y resoluciones haciendo uso de sus herramientas de funcionarios públicos.

La declaración del juez Salmain

La defensa de Salmain, llevada adelante por los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, sostienen que en su declaración indagatoria el juez "dejó evidenciadas tres circunstancias" que podrían eximirlo. En ese sentido sostienen que la investigación de la Fiscalía es "artificiosa e impostada".

Para la defensa, los fiscales "tiñeron hechos totalmente legales como indicios de delito". En ese sentido, arremetieron contra el empresario Whpei, sobre quien dijeron que mantuvo una "postura cobarde y mentirosa" que a su vez es "el único nutriente de la tesitura fiscal".

>> Leer más: Fiscales federales fundamentan el pedido de recusación a un juez federal por su relación con el exjefe de Afip

Salmain fue tajante al considerarse víctima de "un cuadro de persecución de inequívoca naturaleza política". "Se deduce de la repentina, simultánea y atípica activación de múltiples frentes de hostigamiento institucional y penal en mi contra", sostuvo el juez. En ese marco habló de "presentaciones penales fundadas exclusivamente en notas periodísticas, la sorpresiva reactivación de la presente causa a partir de un 'arrepentido'".

Puntualmente, se dirigió al imputado Fernando Whpei, sobrie quien consideró que "habría sido inducido a arrepentirse a cambio de no quedar detenido en una cárcel común". "Es el mismo arrepentido de la causa Vaudagna, quien 'se arrepintió' en contra de su mejor amigo Marcelo Bailaque", indicó el juez para quien, según declaró, "todo es muy raro".

