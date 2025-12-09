Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude

Aún no se sabe quién será el nuevo presidente. Deben revisar miles de registros con "inconsistencias". Escrutado el 98 %, Asfura se impone por menos del 1 %

El candidato presidencial Salvador Nasralla, que sostiene una reñida competencia con el candidato Nesry Asfura, denunció fraude en el conteo de votos de las elecciones de Honduras que se prolonga desde hace nueve días sin arrojar todavía un ganador.

El centrista del Partido Liberal señaló en una publicación en la red social X (ex-Twitter) que algunas "caídas" en el sistema de conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentaron cuando estaban por ingresarse actas de departamentos donde él tuvo mayoría. "Esto es un fraude. Están manipulando el sistema", escribió Nasralla, y añadió: "Nuestra gente, que está trabajando en contingencias en este momento, se siente impotente".

Hasta el mediodía de este martes, el conteo superaba el 98 %, con una ventaja mínima para Asfura: 40,53 % contra el 39,21 % de Nasralla, una diferencia de poco más de 42.000 votos a favor del candidato del Partido Nacional de Honduras.

En tanto, la candidata oficialista que quedó en un lejano tercer lugar, Rixi Moncada, pidió que se anule la votación y acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, —quien manifestó su apoyo a Asfura— de interferir en las elecciones.

Nasralla dijo que algunas actas de los departamentos de Cortés y de Atlántida, donde obtuvo márgenes favorables, no estaban siendo ingresadas en el sistema por las "caídas" que se registraron, por lo cual consideró que se está produciendo un "robo".

"Exijo conteo voto por voto solo en actas ya sumadas de los lugares que marcan un patrón de fraude donde no se usó el biométrico y escribieron las actas a su antojo", añadió al citar casos de inconsistencias en actas que favorecerían al candidato del Partido Nacional.

Y expresó: "Falta mucha tela por cortar para que aceptemos los resultados".

Aunque el recuento fue especialmente lento, el CNE ha rechazado que exista manipulación de su sistema. La ley le concede un plazo de 30 días para declarar a un ganador.

Las elecciones se celebraron el 30 de noviembre.

La frustración ante la falta de un resultado final fue creciendo durante la última semana en el país centroamericano, ya que el recuento se detuvo varias veces, en ocasiones durante días enteros. Los funcionarios del CNE achacaron los retrasos a "problemas técnicos".

También advirtieron que aún deben revisarse miles de registros de votación con "inconsistencias".