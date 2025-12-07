La Capital | Ovación | Racing

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Racing se impuso 1 a 0 en la Bombonera y es finalista del Clausura. El resultado dejó un guiño positivo para Central en la Libertadores

7 de diciembre 2025 · 21:44hs
Una maravilla. Martínez celebra el gol de Racing que definió la serie ante Boca.

Una maravilla. Martínez celebra el gol de Racing que definió la serie ante Boca.

Racing dio el batacazo en la Bombonera, se impuso por 1 a 0 con gol de Maravilla Martínez para dejar en el camino a Boca y así avanzó a la final del torneo Clausura, que se jugará el próximo fin de semana en Santiago del Estero. Ahora los de Avellaneda enfrentarán al vencedor del clásico platense: Gimnasia y Estudiantes chocarán este lunes, a las 17, en la cancha del Lobo.

El dato extra es que River no jugará la próxima Copa Libertadores, ya que lo único que lo habilitaba a poder clasificar al máximo torneo continental era si Boca se coronaba campeón, algo que ya no podrá hacer el Xeneize.

De esta manera, Central evitó jugar eventualmente ante River en la Copa Libertadores, un rival de flojo presente pero que siempre es complejo al cruzarlo en el máximo certamen continental.

El equipo de Claudio Ubeda no pudo imponer condiciones en su casa y Racing se quedó con todo, en base a su habitual esfuerzo físico y orden táctico.

Ambos conjuntos ingresaron al terreno de juego de La Bombonera con una fuerte presión defensiva, que generó un juego dinámico, con muchos contragolpes que no progresaron.

A pesar del esfuerzo de los dos equipos, las imprecisiones no modificaron el 0 a 0. Con este resultado, el encuentro se encaminaba a los penales, pero faltaba todavía un tiempo por jugar.

En el complemento llegó el gol de Racing

El complemento se hizo muy cortado y era un trámite de gol gana. Así, en el minuto 30 de esa etapa, el centrodelantero Adrián "Maravilla" Martínez definió dentro del área chica con un gran cabezazo para estampar el 1 a 0 en el marcador, que terminó valiendo la clasificación a la final para el equipo de Gustavo Costas.

Boca se fue frustrado y Racing, que en los playoffs eliminó a River y Boca, jugará la final el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el título del Clausura, en horario a definir, ante el ganador de Gimnasia-Estudiantes.

