Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

El bloque justicialista remarca el impacto directo de las decisiones presupuestarias y de gestión de personal aplicadas sobre el organismo.

El bloque Unión por la Patria presentó observaciones y recomendaciones complementarias al Informe Final de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación que investigó la crisis sanitaria por el fentanilo contaminado vinculado a más de cien muertes . El peronismo hace un crítico enfoque en el papel de Anmat, organismo cuya fortaleza técnica es “indispensable” para prevenir este tipo de episodios.

El informe complementario del peronismo sostiene que debe considerarse central el impacto directo de las decisiones presupuestarias y de gestión de personal aplicadas sobre la Anmat. Vale recordar que Diputados impulsa una reforma con Anmat como uno de los ejes principales.

Por eso, la capacidad de fiscalización, control de calidad, vigilancia sanitaria y trazabilidad sobre medicamentos críticos depende de la disponibilidad de recursos humanos calificados y del presupuesto. "En suma, la concurrencia de las conductas dolosas investigadas en la causa con la debilidad manifiesta del regulador, con origen en una política de ajuste gubernamental tosca e irreflexiva , coadyuvaron al desencadenamiento de la crisis sanitaria investigada".

La responsabilidad de Anmat se enmarca en haber sido un organismo debilitado por recortes presupuestarios: tuvo una reducción en 2024 comparado con 2023 de 7.000 millones de pesos; en términos porcentuales esa variación es de -12%.

Acumulando los ajustes, el gobierno habrá reducido la inversión real en un 29% respecto de 2023. Este ajuste presupuestario fue realizado sin ningún estudio prospectivo sobre sus posibles impactos en la salud pública.

image

Este ajuste presupuestario tiene su correlato en la dotación de personal. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 (momento crítico de la crisis sanitaria) la dotación del organismo se redujo en 117 agentes, lo que representa una reducción de recursos humanos de alta calificación del orden del 9%.

Para fortalecer el sistema de fiscalización y control sanitario y evitar futuras crisis, se proponen recomendaciones dirigidas a mejorar los mecanismos de alerta sanitaria, establecer una Red Pública de Laboratorios de Referencia, y revisar exhaustivamente lotes fabricados ante deficiencias graves en un laboratorio.

Entre los aportes propone establecer en la normativa a redactar que, ante hallazgos de deficiencias graves o prohibición preventiva de producción de un laboratorio, la Anmat deberá revisar exhaustivamente los lotes fabricados durante la medida aplicada, asegurando su calidad.

El informe de Diputados

Después de dos meses de trabajo, la comisión de seguimiento e investigación sobre el fentanilo contaminado y adulterado presentó su informe final con 20 recomendaciones en la Cámara de Diputados de la Nación. El documento apunta a darle continuidad a la labor que comenzó a fines de septiembre y generar una reforma normativa desde distintos puntos de vista.

Con más de un centenar de muertes confirmadas en el país por el uso del fármaco contaminado, la reunión en Buenos Aires volvió a poner a HLB Pharma y Laboratorio Ramallo como uno de los principales responsables de la tragedia sanitaria. Los diputados no sólo se refirieron a las gravísimas irregularidades en la fabricación, sino al incumplimiento posterior de la primera empresa en mayo, cuando llegó la orden de retirar del mercado las ampollas de los lotes denunciados.

Uno de los pilares de las recomendaciones del informe es el material que aportó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata, donde se tramita la causa por los fallecimientos. Su titular, Ernesto Kreplak, advirtió que en Argentina no existe un monitoreo estatal en tiempo real de los registros de producción de medicamentos, algo que favoreció la conducta dolosa de las firmas que elaboraron el fentanilo.

El cuerpo legislativo especial fue contundente en cuanto al vínculo ente las falencias estatales y la conducta dolosa de las empresas: "Existió un relajamiento generalizado de los controles internos y un desapego a la regulación vigente que gobernaron la producción". Asimismo, el documento subraya que hubo "alertas previas sistemáticamente incumplidas" en torno a las buenas prácticas de elaboración.