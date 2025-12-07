La Capital | Ovación | Gimnasia

Gimnasia vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize enfrentará a la Academia en la Bombonera por un lugar en la gran final del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

7 de diciembre 2025 · 11:33hs
Gimnasia vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Gimnasia recibe a Estudiantes en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Lobo y el Pincha de este lunes por la tarde.

A qué hora juegan Gimnasia vs. Estudiantes

El partido correspondiente a las semifinales entre Gimnasia y Estudiantes será este lunes 8 de diciembre, desde las 17, en el Bosque de La Plata, con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Dónde ver Gimnasia vs. Estudiantes

La transmisión del encuentro entre el Lobo y el Pincha será a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido en lacapital.com.ar

Gimnasia Estudiantes clausura 2025
El último enfrentamiento entre Gimnasia y Estudiantes fue triunfo 2-0 del Pincha como local en este Clausura.

Posibles formaciones de Gimnasia y Estudiantes

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Christian Medina, Santiago Ascascibar, Ezequiel Piovi o Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

