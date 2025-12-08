Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Organizaciones sociales de Rosario realizarán cortes de calle bajo la consigna “Navidad con trabajo y sin hambre”, con reclamos por empleo, AUH y alimentos

Organizaciones sociales cortarán accesos clave de Rosario en una jornada nacional de protesta para exigir trabajo, mejoras en programas sociales y asistencia alimentaria.

Las organizaciones sociales del Gran Rosario realizarán este martes una jornada nacional de lucha con cortes simultáneos en distintos accesos a la ciudad. L a consigna elegida para la convocatoria es “Navidad con trabajo y sin hambre” , en rechazo a las políticas sociales y laborales del gobierno de Javier Milei y en demanda de medidas urgentes para los sectores más afectados por la crisis.

La protesta será coordinada por la CCC, el Movimiento Evita, el Polo Obrero y otras organizaciones , y tendrá su acto central a las 12 en Presidente Perón y Circunvalación , donde confluirán las columnas que se movilicen desde diferentes puntos del cordón industrial.

Los cortes estarán activos en distintos horarios durante la mañana:

De 10 a 13 (acto central a las 12):

Presidente Perón y Circunvalación.

De 9 a 11:

Alfonsín y Laguna.

Av. Travesía y Juan José Paso.

Sarmiento y Rioja.

Av. San Martín (VGG) y Colectora Circunvalación.

Paseo del Pino (San Lorenzo).

Se prevén demoras en el tránsito y desvíos en las zonas afectadas.

Los reclamos

En un documento difundido por las organizaciones convocantes, los movimientos sociales aseguraron que la situación social “se agravó en el último año” y reclamaron respuesta del gobierno nacional. Entre los puntos principales figuran:

Creación de trabajo formal para desocupados mediante obra pública y construcción de viviendas.

Aumento, continuidad y apertura del Salario Social Complementario, ante el anuncio oficial de que será discontinuado en abril.

Actualización automática de la AUH .

Bono de fin de año para beneficiarios de planes sociales, trabajadores de la economía popular e informales.

Obras en barrios populares .

Restitución de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.

Rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Adhesiones sindicales

El acto de cierre contará con la presencia de representantes de CATT, Sindicato de Aceiteros, ATE, AMSAFE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, COAD y FREJEL

Las organizaciones remarcan que la jornada forma parte de un plan de lucha nacional que se replicará en distintos puntos del país.