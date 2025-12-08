La Capital | Ovación | Estudiantes

Estudiantes lo hizo de nuevo: ganó el clásico platense y jugará por la final del Clausura

El Pincha venció a Gimnasia por 1 a 0, estiró a 18 las victorias contra su clásico rival y disputará la final contra Racing en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

8 de diciembre 2025 · 19:17hs
Tiago Palacios convirtió el gol de Estudiantes y lo celebra. Aprovechó un desborde de Edwin Cetré.

Tiago Palacios convirtió el gol de Estudiantes y lo celebra. Aprovechó un desborde de Edwin Cetré.

Estudiantes de La Plata se convirtió en finalista del torneo Clausura de la Liga Profesional. Lo consiguó este lunes nada menos que en el clásico platense y en la cancha de su rival. Con un gol de Tiago Palacios, superó a Gimnasia por 1 a 0 y definirá el título contra Racing, que el domingo eliminó a Boca por el mismo marcador en la Bombonera.

La definición entre Estudiantes y Racing se disputará el sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en horario a confirmar.

La victoria de Estudiantes se construyó a partir de un buen rendimiento del colombiano Edwuin Cetré, autor del gol en el triunfo sobre Central por 1 a 0 en los octavos de final. Con sus corridas por la banda, el Pincha logró una doble satisfacción: jugará por el título y venció, una vez más, a Gimnasia. En el historial le lleva 18 clásicos.

Estudiantes, mejor con Cetré y Medina

A Gimnasia le costó afirmarse en su terreno al comienzo. Estudiantes recuperaba y se mostraba más agresivo, a partir de las corridas de Cetré y el manejo de Cristian Medina.

El partido, de a ratos, fue friccionado. Ambos equipos acumularon cinco amonestaciones en el primer tiempo. Gimnasia tuvo tres futbolistas con tarjeta amarilla y Estudiantes, dos.

>> Leer más: Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Antes del cierre de la primera etapa, el Lobo platense estuvo cerca de la apertura del marcador. Manuel Panaro envió un centro, se desvió en Santiago Arzamendia y la pelota hizo una parábola que exigió a un retroceso y manotazo salvador del uruguayo Fernando Muslera.

La paridad en el juego continuó en el segundo tiempo. Pero Estudiantes tiene una jerarquía que a Gimnasia le falta. A los 63', el defensor Juan Pintado le dio libertad a Cetré para que recibiera un pase largo. Luego le erró a la barrida para despejar y el colombiano del Pincha se fue libre, lanzó el centro y encontró a Tiago Palacios, que la empujó al fondo del arco.

Esa jugada del gol fue lo único interesante de un encuentro que se fue encaminando al final entre la impotencia de Gimnasia, al que le pesó la semifinal y expuso sus limitaciones, y la mayor categoría de Estudiantes. Fue triunfo pincharrata y finalista.

