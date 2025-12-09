La Capital | Ovación | boxeo

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El viernes 12, desde las 21 con transmisión de ESPN3, se presentará uno de los púgiles rosarinos de mayor proyección, Erik Miloc, por el título Feconsur

9 de diciembre 2025 · 21:38hs
Erik Miloc

Marcelo Bustamante / La Capital

Erik Miloc, el invicto boxeador rosarino.

El boxeo rosarino se prepara para una gran velada en el gimnasio cubierto del club Banco. El viernes 12, desde las 21 con transmisión en directo de ESPN3, se presentará uno de los púgiles rosarinos de mayor proyección, el invicto Erik Miloc, el Acorazado, recientemente campeón sudamericano.

Miloc, de 25 años y 10 peleas como profesionales, todas ganadas (9 por KO), tendrá enfrente a un gran oponente. Es que el cordobés Nahuel “Caña” García es un mediano con un buen récord (21 combates, con 18 victorias —16 antes de tiempo— y tres derrotas). Estará en juego el título Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo, categoría mediano.

La última derrota de García fue ante el chaqueño Diego Ramírez en enero, por descalificación ante un golpe bajo.

>>Leer más: Boxeo: La Princesita Bermúdez quiere "unificar todos los títulos del mundo y reinar en la categoría"

Miloc2

Erik Miloc y otras varias propuestas

Con producción de Funes Boxing Promotions, la velada contará con otras peleas de semifondo; Michell Banquez vs Maxi Maidana; Simón Agatti vs Jonathan Gatto; Darío Soto vs Mariano Sandoval; Pablo Fredes vs Ignacio Andino y Alex Alfonso vs César Toloza.

Pablo “Discoteca” Fredes y Darío “La Máquina” Soto son boxeadores de la escuela rosarina Liberati Box.

La gran cita en el club Banco de bulevar Rondeau 2935 fue denominada “Coliseo de Campeones” y es sin dudas una gran chance de ver boxeo del bueno.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Passline.

