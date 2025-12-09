La Capital | Policiales | balas

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y ocho armas de fuego

Los agentes demoraron a un hombre de 56 años y también activaron el protocolo para explosivos por el hallazgo de dos granadas

9 de diciembre 2025 · 09:46hs
Las balas estaban guardadas dentro de cajas en Colombres al 300.

Foto: Policía de Santa Fe.

Las balas estaban guardadas dentro de cajas en Colombres al 300.

Un operativo de la Policía de Santa Fe concluyó este lunes con el secuestro de una gran cantidad de balas y armas de fuego en la zona oeste de Rosario. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de más de 500 proyectiles en una casa de Fisherton, donde el propietario había tenido un problema de salud y quedó demorado.

El hombre de 56 años estaba semiiconsciente en su dormitorio y tenía una pistola calibre 9 milímetros en la mesa de luz. En primer lugar, los agentes pidieron asistencia médica, pero luego descubrieron que el domicilio era una suerte de arsenal, ya que había abundantes municiones y otros elementos similares.

La inspección de la casa no sólo requirió la intervención del Comando Radioeléctrico y el personal de la comisaría 17ª. La Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II también fue convocada porque había dos granadas dentro del domicilio, aunque finalmente se comprobó que no eran reales.

Quinientas balas y ocho armas de fuego

En total, los agentes secuestraron cinco pistolas, un revólver calibre 32 y dos escopetas en Colombres al 300. Además, en la vivienda había más de una decena de cajas de municiones intactas y otras con vainas servidas de distinto tipo.

Armas balas Colombres 300 6

Los policías hallaron 315 balas de 9 milímetros durante el operativo en la zona oeste rosarina. En la casa también encontraron 150 proyectiles calibre 40 y más de 50 cartuchos para escopeta.

>> Leer más: Fin del misterio: las vainas de balas desparramadas en el microcentro no eran una amenaza

La investigación empezó alrededor de las 16.30, cuando el hijo de Guillermo G. permitió el ingreso del personal de las fuerzas de seguridad provinciales. Veinte minutos más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) atendieron a su padre por un aparente estado de depresión y luego llegó la hora del relevamiento de todas las armas y municiones.

Armas balas Colombres 300 3

De acuerdo al reporte oficial, las dos granadas de guerra eran artefactos ornamentales similares a las FMK-2. Entre las armas de fuego secuestradas se destacan una pistola Glock calibre 40 hecha en Austria y dos Bersa Thunder con distintos tipos de balas.

Por último, la policía se llevó 2.250 vainas servidas calibre 9x19 como resultado de la requisa, entre otros elementos de interés. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 12ª.

Noticias relacionadas
Nicolás Cano discutía con su papá cuando una bala policial le impactó en la cabeza. Murió luego de 19 horas

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

El ingreso de los ladrones al edificio de Oroño y el río, captado por una cámara de la propiedad, permitió la identificación de los sospechosos. 

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

El procedimiento de Gendarmería Nacional en zona norte. Dos personas detenidas iban en un auto y llevaban cocaína, dinero en efectivo y una balanza de precisión

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros
La Ciudad

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes
Ovación

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Policiales
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

La Ciudad
Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía
Policiales

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado
Información general

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial
Información General

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"