Protesta en el Conicet Rosario: los investigadores alertan por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Este miércoles a las 11 realizarán una jornada de lucha en el Centro Científico Tecnológico. "En Conicet y Agencia no hay felices fiestas", alertan

9 de diciembre 2025 · 13:23hs
Los trabajadores del Conicet protestan en Rosario contra los recortes presupuestarios.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los trabajadores del Conicet protestan en Rosario contra los recortes presupuestarios.

Personal del Conicet Rosario llevará adelante este miércoles una jornada nacional de lucha para reclamar mayor presupuesto destinado a la investigación. Marianela Scocco, investigadora del Conicet y delegada de ATE, advirtió que sin una ley de financiamiento para ciencia y tecnología es imposible funcionar.

"Son una serie de exigencias y reclamos que venimos realizando desde que asumió este gobierno, que ha desfinanciado casi totalmente a la ciencia con presupuesto prácticamente nulo, por eso lo que pedimos es que se sancione la ley de presupuesto de ciencia y tecnología, así como ya se hizo con la de universidades, pediatría y discapacidad, mas allá que el gobierno no las implementó", dijo Scocco a LT8.

Según recordó, la ley de financiamiento para el sector ya cuenta con media sanción de Diputados y se encuentra a la espera de su tratamiento en el Senado. "Eso está prácticamente paralizado y sin embargo vemos que el gobierno va a llamar a sesiones extraordinarias para una reforma laboral que estamos denunciando, porque es totalmente regresiva", agregó.

>> Leer más: Crisis en el Conicet Rosario: ya son 45 los profesionales que renunciaron por el ajuste presupuestario

En Conicet y Agencia no hay felices fiestas

Bajo la consigna "En Conicet y Agencia no hay felices fiestas", este miércoles a las 11 los trabajadores del sistema científico protestarán en el Centro Científico Tecnológico, de 27 de Febrero al 200 bis.

Scocco afirmó que el organismo fue "desfinanciado casi totalmente" desde la asunción del actual gobierno, con un presupuesto que calificó de "prácticamente nulo". En este sentido, explicó la crisis de financiamiento se ve agravada por el "deterioro de los salarios", que no han logrado recomponerse tras la devaluación de diciembre de 2023. Y que este contexto ha generado una alarma de "fuga de cerebros", con investigadores que "están renunciando porque su salario no les alcanza o no pueden realizar sus tareas de investigación".

"Muchos optan por emigrar del país para continuar sus proyectos en el exterior o se trasladan a empresas privadas", describió la delegada de ATE.

El rol del Estado

Al cuestionar la política de ajuste, la investigadora defendió el rol del Estado en el financiamiento de la ciencia, argumentando que "la ciencia pública y soberana cumple con derechos que el mercado ignora". Como por ejemplo, el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que afecta a una minoría: "Una empresa privada no la va a financiar porque eso no le va a dar rentabilidad, no le va a dar ganancias. Por eso el Estado cumple ese derecho, cumple esa función de financiar la investigación para esa vacuna, porque si afecta a una persona ya es importante".

Más allá de la demanda presupuestaria, otras de las preocupaciones inmediatas pasan por la estabilidad laboral. En este sentido, contó que el 31 de diciembre vencen muchos contratos de personal esencial, lo que hace peligrar puestos de trabajo en el Conicet y otras instancias del Estado. Scocco advirtió que una reducción de personal podría llevar al cierre de oficinas, ya que "con el personal que hay no llegan a abasto y no podemos funcionar"

Embed - JORNADA DE LUCHA DEL CONICET CONTRA EL VACIAMIENTO - MARIANELA SCOCCO

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
