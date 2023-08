Estudiantes tuvo su venganza y destronó a Gimnasia como campeón del Regional

Gimnasia no pudo repetir el título del Regional del Litorasl. Un duro Estudiantes encontró el triunfo en el último tramo con dos penales y GER fue subcampeón.

Gimnasia no hizo un buen primer tiempo, pero pudo descontar sobre el final

Gimnasia salió con todo, decidido a hacerse dueño de la historia. Tras el kick off, rápidamente se instaló en campo paranaense y empezó a presionar a su rival, jugando rápidamente a las puntas, pero a veces se pasó de revoluciones.

Pero pasado esos primeros minutos, Estudiantes ganó en protagonismo y también mostró que tenía lo suyo, incomodó al hasta ayer último campeón y lo arrinconó contra su ingoal, con inteligencia y mucho, mucho corazón. Y en una jugada preparada, le dio la estocada. Santana quebró por el centro de la cancha y sin marcas se metió en el ingoal para señalar el primer try del partido.

Poco a poco las acciones se hicieron parejas, de ida y vuelta, en una lucha de dientes apretados en los que ninguno regaló nada.

En ese contexto el albinegro se mostró con un poco más de ambición que su rival y atacó con insistencia, hasta que generó un nuevo penal con el que Heit estiró la cuenta antes del cierre del parcial.

Estudiantes sumaba y a GER no le salió una. Picotto, como nunca, falló en sendos penales desde posiciones factibles, que hubieran acercado al mens sana en el marcador. Sin embargo, antes de ir al descanso y como premio a su insistencia llegó al descuento con el try de Ignacio Palillo. Así, en el balance general, para GER no estaba todo perdido.

El segundo tiempo fue a todo o nada en el que uno, Estudiantes, buscó cuidar lo que había hecho y el otro, Gimnasia dar vuelta la historia.

Obligado por el marcador el equipo del parque Independencia empezó a presionar y el del parque Urquiza a equivocarse.

En una jugada de pizarrón, Ramiro Picotto metió un kick preciso para la entrada de Franco Giudice que, de palomita, llegó al try. Tras un cabildeo, TMO mediante, Rivera otorgó la conquista con la que, tras la conversión del propio Picotto, Gimnasia pasaba a ser el dueño del marcador. Empezaba otro partido, más movido y electrizante sin un dominio claro de uno sobre otro en el que solamente había dos puntos de diferencia, pero en el que nadie tenía nada asegurado. Además, los nervios no dejaban ver con claridad y elegir la mejor opción, por lo que los errores se convirtieron en moneda corriente.

En ese contexto, desde un scrum, Estudiantes generó un penal que Hiet cambió por puntos y Estudiantes pasó de nuevo al frente cuando al partido le quedaban apenas diez minutos.

Los instantes finales fueron a todo o nada. Gimnasia obligado por el marcador en contra y la falta de tiempo, atacó desde todas las posiciones posibles y Estudiantes se defendió con uñas y dientes.

Cuando se hizo de la pelota, Estudiantes supo cuidarla, los forwards hicieron más lento el juego y en la desesperación Gimnasia cometió un nuevo penal con el que el Vendaval paranaense se escapó con el marcador.

Así, en el momento más caliente del partido, Estudiantes fue el que tuvo la cabeza más fría y finalmente tuvo su premio. Por primera vez, se consagró campeón del Regional del Litoral, destronando nada menos que al anterior monarca. El equipo del parque Urquiza paranaense había salido campeón en Rosario en 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1947 y 1948 y en Santo Tomé reverdeció sus laureles jugando a lo campeón, sin dejar dudas.

En el primer partido de la doble jornada Duendes venció a Santa Fe Rugby 36 a 22 y se quedó con el tercer puesto puesto del certamen.

MINUTO A MINUTO

Primer Tiempo

Kick off para Gimnasia

GER 0 – Estudiantes 0 (PT 5'): La final del Regional del Litoral todavía no tuvo emociones

Estudiantes 7 – GER 0 (PT 11’): Conversión de Bruno Heit tras try de Mateo Santana

Estudiantes 7 – GER 0 (PT 15’): Ramiro Picotto desperdició un penal para descontar

Estudiantes 7 – GER 0 (PT 25'): El equipo Mens sana se siente incómodo en el partido

Estudiantes 7 – GER 0 (PT 29'): Amarilla para Ignacio Palillo. Ingresa Ma'ake Muti y salió Pablo Fenner

Estudiantes 7 – GER 0 (PT 35'): En un partido parejo los de Paraná son levemente superior

Estudiantes 10 – GER 0 (PT 36'): Penal convertido por Bruno Heit y los de Paraná aumentan la ventaja

Estudiantes 10 – GER 0 (PT 39'): Un penal de Picotto dio en uno de los postes y el Mens sana sigue en cero

Estudiantes 10 – GER 5 (PT 45'): Try de Ignacio Palillo que Picotto no puede convertir

Final del primer tiempo: Estudiantes le gana 10 a 5 a GER en la final del Regional del Litoral

Segundo Tiempo

Kick off para Estudiantes que le gana 10 a 5 a GER

Estudiantes 10 – GER 5 (ST 4'): en el albinegro ingresó Simón Bollo en lugar de Maiztegui

GER 12 – Estudiantes 10 (ST 12'): goal de Ramiro Picotto por try de Franco Giúdice

GER 12 – Estudiantes 10 (ST 16'): en el equipo rosarino ingresó Ma'ake Muti y se retiró Franco Giúdice

GER 12 – Estudiantes 10 (ST 23'): la final del Regional del Litoral tiene un resultado abierto

GER 12 – Estudiantes 10 (ST 23'): en Gimnasia ingresó Jerónimo Alonso

Estudiantes 13 - GER 12 (ST 27'): penal convertido por Bruno Heit para el equipo de Parque Urquiza

Estudiantes 13 - GER 12 (ST 33'): Gimnasia metió un try, pero el árbitro lo anuló por knock-on

Estudiantes 16 - GER 12 (ST 37'): Bruno Heit convierte un penal para ampliar la ventaja

Final del partido: GER perdió 16 a 12 con Estudiantes y no pudo repetir el título en el Regional del Litoral

FORMACIONES

Gimnasia: Ignacio Palillo (Ma”ake Muti), Juan De Torres y Franco Palillo; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Marco Gentili, Pablo Fenner y Ignacio Villegas; Felipe Costa y Ramiro Picotto; Gerónimo Galli (Jerónimo Alonso), Andrés Speziali, Manuel Covella y Franco Giudice; Teo Castiglioni. Entrenador: Marcelo Martino. Suplentes: Nicolás Silva, Marco Acosta, Agustín Fontanarrosa, Santiago Herchhaert, Luciano Fasoletti y Tomás Morales Raffe.

Estudiantes: Valentín Haiek (Diego Correa), Ramiro Gurovich y Matías Vidal (Francisco Florean); Fernando Ugalde y Facundo Ferrer; Felipe Villagrán, Juan Bautista Mernes y Alvaro Ferreyra; Tomás Maiztegui (Simón Bollo) y Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui (Francisco Lescano), Mateo Santana (Franco Rossetto), Bruno Heit y Augusto Perrén; Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Raiteri. Suplentes: Exequiel Genzelis Gallinger, Augusto Senger y Gustavo Boetsch.

Cancha: Santa Fe Rugby. Arbitro: Mauro Rivera. Hora: 15.30.

LAS POSTALES DE LA FINAL (Fotógrafo: Sebastián Suárez Meccia)

