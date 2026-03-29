La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Luca Regiardo fue tomado claramente de la camiseta y hasta se quedó sin ella en el área de Acassuso. Echavarría no cobró penal para Newell's

Luca Regiardo le protesta a Echavarría tras quedarse sin camiseta en el área de Acassuso. No hubo penal para Newell's por Copa Argentina.

Newell's acababa de sufrir el mazazo del gol de Acassuso cuando dispuso de un córner que terminó en la polémica del primer tiempo en Rafaela , por la Copa Argentina . Luca Regiardo se quedó sin la camiseta, pero Pablo Echavarría no cobró penal para Newell's.

A los 21' llegó el gol de Acassuso. De un tiro libre de Sotelo, llegó la contra letal de Hermoso y el gol del 9 de apellido difícil, Schlottahauer. Pero Newell's podría haberlo empatado al toque.

Es que a los 27' tuvo un córner desde la izquierda que ejecutó Sotelo. Y , en medio de los típicos agarrones, Regiardo quedó en el piso con la particularidad de que se quedó sin la camiseta. Echavarría, que pareció estar más atento a lo que hacía Cóccaro con su defensor, miró para otro lado en el centro y no dio el claro agarrón al volante leproso.

Qué pasó en el área de Acassuso

El juez había advertido a Cóccaro cuando llegó el centro de Sotelo y Regiardo cayó, sin la camiseta. En la repetición por TV se vio que Ghiradello lo tomó, mientras con un compañero además contenían a Bruno Cabrera.

Al sentir el tironeo, Regiardo cayó y hasta pareció colaborar en eso de quedar sin camiseta, pero el agarrón del zaguero de Acassuso existió. Con VAR seguramente hubiera sido penal para Newell's.

A los 5' del complemento, de una contra leprosa que encabezó Sotelo, habilitó bien a Núñez y este al recién ingresado Luciano Herrera. Su intento de pase atrás chocó con lo que pareció mano de Bellatti, pero la rechazó cayéndose con el pecho o la cabeza.