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La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

El Canalla siempre estuvo en ventaja, pero no podía cerrarlo y cuando todo iba camino al empate llegó al triunfo, el tercero de manera consecutiva

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

7 de abril 2026 · 17:56hs
En el final

CARC Juveniles

En el final, la alegría extrema. Los jugadores de Central celebran tras el triunfo agónico frente a Godoy Cruz.

Volvió a sumar de a tres: la reserva de Central derrotó agónicamente a Godoy Cruz en Mendoza y así hilvanó la tercera victoria consecutiva en el torneo Proyección. Fue 3 a 2, con goles de Paulo Bustos, Lisandro Duarte y Tomás Salteño, este último cuando se jugaba tiempo agregado y el empate parecía resultado sellado.

Con el triunfo, que se sumó a los obtenidos en las fechas anteriores frente a Barracas Central de visitante y Gimnasia de Mendoza en Arroyo Seco, el equipo que dirige Mario Pobersnik alcanzó los 14 puntos y ahora se ubica en el tercer lugar del grupo A, aunque todos sus competidores por clasificar entre los cuatro mejores del grupo todavía deben jugar su partido de esta octava fecha.

El Canalla arrancó mejor que el Tomba. Y a los 23' del primer tiempo consiguió ponerse en ventaja. Fue en la primera situación de riesgo del partido, cuando Paulo Bustos ejecutó con precisión un tiro libre frontal que se metió abajo, contra un palo, y puso a Central arriba en el marcador.

Ya era ventaja de Central

En desventaja, Godoy Cruz se adelantó en el terreno y empezaron a aparecer los espacios para la contra auriazul. A los 27', Thiago Ponce se escapó por izquierda y entrando al área definió con un remate de zurda que se fue cerca.

>>Leer más: Almirón probó un equipo de cara al debut copero de Central, con algunos regresos importantes

Reserva
Santiago Burgos traslada en el partido que Central jugó frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

Santiago Burgos traslada en el partido que Central jugó frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

A los 40', Godoy Cruz encontró la chance para empatar y la aprovechó. Asael Oviedo arriesgó en un cruce dentro del área y le cometió falta a Pascual. Y fue Funes, con un disparo de derecha rasante, quien dejó sin chance a Sosa y estableció la igualdad con la que finalizó la primera parte.

Un Canalla más decidido

En el complemento, Central salió a jugar con mayor determinación. Y antes de los 20, cuando los auriazules dominaban, Pobersnik reemplazó a tres hombres de ataque, para que ingresen Armoa, Salteño y Moreno. Con las variantes, Central fue más agresivo. Y a los 25' encontró su premio con una gran definición de Duarte, para poner otra vez arriba al Canalla en el marcador.

En el tramo final del encuentro, el Tomba intentó buscar a sus hombres de ataque con pelotazos largos, pero casi nunca lo consiguió. Sin embargo, desde un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, los mendocinos encontraron otra vez el empate, a cinco minutos del final y con un certero cabezazo de Valdez.

Reserva2
Joaquín Espina fue titular en el canalla. Lo hizo como volante central.

Joaquín Espina fue titular en el canalla. Lo hizo como volante central.

Pero había tiempo para más. Cuando la historia parecía sentenciada, Salteño recibió la pelota ingresando al área de los mendocinos sin marca y definió con jerarquía ante el estéril intento de achique del arquero rival, para asegurar la victoria de Central cuando se jugaban ya tres minutos agregados a los 90 reglamentarios.

El equipo de Mario Pobersnik

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik en Mendoza fueron: Leonardo Sosa; Santiago Burgos, Franco Castorani, Asael Oviedo y Valentín Becerra; Kevin Gutiérrez (84' Samuel Beltrán) y Joaquín Espina; Lisandro Duarte (80' Joaquín Ferraris), Leonel Antunez (62' Tomás Salteño) y Paulo Bustos (62' Ciro Armoa); Thiago Ponce (62' Ignacio Moreno).

Los que se quedaron en el banco sin chances de ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Joaquín Yapura, Elian Pizzi, Valentín Becerra y Hernán López.

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