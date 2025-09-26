La Capital | Ovación | Estudiantes

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

El Pincha tendrá unos días de descanso antes de enfrentar a la Lepra en el Coloso, pero deberá reponerse de la eliminación como local

26 de septiembre 2025 · 14:14hs
Flamengo venció a Estudiantes por penales y lo eliminó en los cuartos de final de la Libertadores.

Flamengo venció a Estudiantes por penales y lo eliminó en los cuartos de final de la Libertadores.

Estudiantes fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de caer por penales frente a Flamengo, por lo que vendrá a Rosario para enfrentar a Newell's con el dolor a cuestas. El equipo de Eduardo Domínguez ganó 1-0 y llevó la definición a los doce pasos, pero se quedó con las manos vacías.

A pesar de la remontada frente a uno de los equipos más poderosos del continente, las dos atajadas de Agustín Rossi, exarquero de Boca y del Pincha, fueron claves para cerrar 4-2 la tanda de penales en favor del conjunto carioca.

La Libertadores siempre fue el escenario preferido de Estudiantes, en el que supo brillar y lograr hazañas inolvidables. Si bien estuvo cerca de otro gran capítulo, se quedó a las puertas de la clasificación a semifinales y deberá cambiar la cara frente a la Lepra, que llega en un presente caótico.

Estudiantes - Flamengo
Gastón Benedetti anotó el 1-0 para el Pincha, pero la derrota en la ida llevó la definición a los penales.

Gastón Benedetti anotó el 1-0 para el Pincha, pero la derrota en la ida llevó la definición a los penales.

Newell's necesita levantar

El dolor de los pincharratas permanece, pero el orgullo de haber dado batalla ante el equipo más poderoso de Sudamérica también. La contracara es Newell's, que viene de caer 3-0 ante Belgrano y atraviesa una compleja crisis institucional mientras define su camino a las próximas elecciones.

>> Leer más: La dura declaración de Cristian Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

El duelo del próximo martes a las 19 en el Coloso será clave para el futuro de ambos en el torneo Clausura, ya que el Rojinegro se juega la chance de acercarse a los puestos de clasificación y el Pincha podría quedar como líder de la Zona A (si Unión no gana este viernes en su visita a Banfield).

Descanso suficiente para el Pincha

Debido al encuentro de este jueves ante Flamengo, el duelo entre Newell's y Estudiantes fue programado para el martes 30 de septiembre, el cual cerrará la fecha 10 del torneo Clausura.

Los de Domínguez tendrán varios días de descanso para recuperar fuerzas y preparar el partido en el Coloso con titulares. No obstante, el DT planteó un equipo alternativo en la victoria 1-0 frente a Defensa y Justicia en la novena fecha, por lo que también podría darle descansos a los jugadores que enfrentaron al Fla.

La Lepra, por su parte, está plagado de incógnitas luego de la dura derrota ante Belgrano y los cuestionamientos contra el Ogro Fabbiani. La única certeza es que no contará con Gonzalo Maroni, quien fue expulsado en Córdoba y se encuentra suspendido.

