Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Policiales
Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
OVACIÓN
La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's
Ovación
A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos
Economía
Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Política
Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"
Politica
Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"
POLICIALES
Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
Economía
El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía
Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Política
Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política
Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
El Mundo
Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo
La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
Información General
Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime
Economía
Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"
Política
Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"
La Ciudad
Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires
NOVEDADES
Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
La Ciudad
Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
Información General
Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma