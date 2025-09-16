La Capital | Ovación | Newell's

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Los chicos de la reserva de Newell's vencieron 2 a 0 a Estudiantes en el Marcelo Bielsa y volvieron al triunfo tras dos derrotas seguidas.

16 de septiembre 2025 · 17:47hs
En el torneo Proyección Newell's está ubicado en el tercer puesto en su zona.

Newell's volvió a sumar de a tres en el Torneo Proyección. La reserva rojinegra superó 2 a 0 a Estudiantes en el Marcelo Bielsa y de esta forma pudo dejar atrás las derrotas sufridas ante Central y Belgrano de Córdoba. Los chicos dirigidos por Lucas Bernardi están en zona de clasificación.

Los gritos leprosos fueron obra de Thiago Gigena en la primera parte, mientras que Pablo Altamirano en el complemento selló el triunfo para el equipo local.

Los rojinegros edificaron el triunfo a través de la solidez defensiva que demostraron. Donde los zagueros Juan Samán y Néstor Boretto nunca dejaron que los delanteros visitantes puedan ensayar remates con facilidad hacia la valla defendida por Faustino Piotti.

Y cuando tuvo sus chances no las desperdició y logró el sexto triunfo en 10 partidos. La Lepra acumula 19 puntos y está en el tercer puesto de su zona detrás de Belgrano (22) y Boca Juniors (20).

Formación de Newell's

image

Cambios: ET Francisco Scarpeccio x Thiago Gigena; 63' Lautaro Ríos x Joaquín Amadio; 74' Ulises Echeverría x Tomás Viola; 78' Matías Palacio x Juan Samán y 78' Gino Mutti x Alan Mereles.

